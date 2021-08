Gente che va, gente che torna nella retroguardia della Fiorentina . German Pezzella, 30 anni, dopo quattro stagioni al in maglia viola, con la quale ha collezionato 137 presenze e 7 reti e in cui è anche stato il primo erede della fascia di capitano di Davide Astori, torna al Betis Siviglia, club da cui era stato prelevato nell'estate 2017. Gli andalusi pagheranno 4 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giocatore.

Contestualmente, al "Franchi" si ripresenta, come ventilato da settimane, Matija Nastasic . Alla Fiorentina esattamente 10 anni fa, nel 2011-2012 (29 presenze e 2 reti), il serbo viene acquistato per una cifra intorno ai 2-3 milioni, indennizzo riconosciuto allo Schalke 04 (club in cui Nastasic ha disputato le ultime 5 stagioni) dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga.