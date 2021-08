Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Le opzioni per il dopo-CR7 e la situazione McKennie

Una domanda, su tutte, è tornata d’attualità: ma qualora mai Ronaldo andasse via, con chi potrebbe sostituirlo la Juventus? Secondo quello che riporta Tuttosport, i nomi sono tre: Gabriel Jesus, Anthony Martial e Mauro Icardi. Più che di Ronado, comunque, è di McKennie che si parlerà nei prossimi giorni. Sul texano sono assolutamente vigili il Tottenham e il Bayern Monaco: la Juventus non ha ancora ricevuto offerte, ma ha fatto il prezzo (30 milioni di euro, la valutazione). I sostituti? Aurélien Tchouaméni del Monaco e Tanguy Ndombele. Lo stupore nel non vedere CR7 in campo dal primo minuto nella prima giornata di campionato ha alimentato una buona dose di interrogativi e riflessioni.Secondo quello che riporta Tuttosport, i nomi sono tre:Più che di Ronado, comunque, è diche si parlerà nei prossimi giorni. Sul texano sono assolutamente vigili il Tottenham e il Bayern Monaco: la Juventus non ha ancora ricevuto offerte, ma ha fatto il prezzo (30 milioni di euro, la valutazione). I sostituti?

La nostra opinione: Vendere Cristiano Ronaldo adesso, dopo un'estate passata a confermarlo, avrebbe poco senso dal punto di vista tecnico e della gestione societaria. Vendere McKennie, invece, sembra più un obbligo considerando la situazione finanziaria dei bianconeri. Sinceramente si capisce poco, anche perché due trattative così pesanti a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva non fanno bene a nessuno all'interno della società. L'addio di CR7 potrebbe finalmente sbloccare qualcosa a livello economico, ma lo spazio per sostituirlo sembra nullo. Forse converrebbe rimanere così.

Inter, Belotti o Scamacca le alternative a Correa

L'Inter abbandona Thuram (colpa dell'infortunio che lo terrà fuori dai 45 ai 60 giorni) e alza il mirino su Correa. Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore, i nerazzurri hanno avanzato una prima offerta: 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto. La cifra, però, come ha fatto capire ieri Lotito, è distante dalle sue richieste (35 milioni). Nel frattempo, Simone Inzaghi ragiona su altri due profili: Belotti e Scamacca. Il primo sta facendo resistenza sul rinnovo del contatto in scadenza nel 2022 e il Torino, davanti ad un’offerta consistente, potrebbe anche cederlo al foto-finish. I buoni uffici con il Sassuolo, invece, aiuterebbero ad ottenere il prestito il secondo.

La nostra opinione: Anche qua, come in casa Juve, il tempo stringe, e le operazioni vanno chiuse velocemente. Se davvero Thuram è sparito dalla lista, Joaquin Correa è il giocatore giusto per l'Inter di Simone Inzaghi. Oltre al feeling con il tecnico di cui già sappiamo, è la qualità dell'argentino che ci fa propendere per questa scelta. Lotito sembra insormontabile, ma i soldi di una possibile vendita gli servono e tenersi un separato in casa non gli farebbe bene. Se per caso non ci fosse spazio di manovra, Belotti è l'opzione più cara mentre Scamacca quella più economica. Alla società l'ardua sentenza.

Milan, spunta l'idea Messias per la trequarti

Tanti sono i nomi che gli uomini mercato del Milan stanno continuando a monitorare, ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota l'idea Junior Messias: il 30enne brasiliano che ha fatto le fiamme nella passata stagione con la maglia del Crotone. Il DS Massara stima il giocatore e, sebbene un'offerta vera e propria non sia ancora all'orizzonte, l'idea di fare un tentativo per portarlo a Milanello potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

La nostra opinione: Il nativo di Belo Horizonte è un giocatore che sa fare la differenza in Serie A. Lo ha ampiamente dimostrato con la maglia del Crotone e potrebbe tranquillamente dimostrarlo con la maglia del Milan. Logico, il suo appeal non è dei più "sexy", ma le doti tecniche sono indiscutibili. Forse all'inizio potrebbe soffrire dell'effetto rebound, e "steccare" l'esordio in una big, ma il clima che si respira nella pancia dei rossoneri potrebbe aiutarlo a superare l'ostacolo-tensione. Il prezzo, poi, sarebbe un'ulteriore incentivo. Dal nostro punto di vista, operazione interessante.

Come cambia il Milan con l'acquisto di Florenzi

