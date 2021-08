Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Eurosport Italia, l'Inter starebbe in queste ore facendo sul serio per Andrea Belotti . Viste le difficoltà con Joaquin Correa e le richieste di Lotito, il duo nerazzurro Beppe Marotta-Piero Ausilio ha virato deciso sull'attaccante del Torino. La società ha già intavolato una trattativa con il presidente Urbano Cairo, c'è margine per trovare un accordo con tutte le parti in causa.

Il "Gallo" non esclude Correa: possono arrivare entrambi

Detto questo, una pista non esclude l'altra. Nonostante il tira e molla complicato con la Lazio, la pista riguardante Correa resta aperta con o senza l'arrivo del "Gallo" Belotti. Un'Inter che, quindi, cerca di piazzare, negli ultimi 7-8 giorni ancora disponibili prima della chiusura del calciomercato, due colpi importantissimi per non far rimpiangere la partenza di Romelu Lukaku, già parzialmente rimpiazzato (peraltro fin qui con successo) da Edin Dzeko.

