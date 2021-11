Da una parte il campionato, con l'che cerca il secondo titolo consecutivo , dall'altra il mercato con i nerazzurri che impostano già la stagione 2022-2023. Un primo passo sarà il rinnovo di, che diventa sempre più realizzabile , ma l'Inter ha già in mano due-tre profili per il prossimo anno da chiudere abbastanza in fretta. Tra questi c'è il portieresu cui l'Inter sta lavorando da tempo. Secondo la, la trattativa si è ormai chiusa positivamente per il club milanese che ha ormai trovato l'accordo definitivo con il portiere dell', a cui scade il contratto a giugno 2022.