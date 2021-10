In questi mesi del futuro di Kylian Mbappé hanno parlato tutti tranne che il diretto interessato che, alla vigilia degli impegni di Nations League con la Nazionale francese è uscito allo scoperto in un’intervista ai microfoni di RMC Sport confermando quello che molti già sapevano e a cui – forse – solo il PSG non si è ancora rassegnato, ossia che l’estate prossima il fuoriclasse transalpino lascerà Parigi a costo zero.

"Ho detto a fine luglio che volevo andarmene. Ho chiesto la cessione, perché dal momento che non ho voluto prolungare, volevo che il club incassasse dal mio trasferimento una somma che gli permettesse di trovare un sostituto all’altezza. Il PSG mi ha dato molto, ho vissuto quattro anni bellissimi qui a Parigi e sono felice tuttora ma sono stato chiaro con il club in modo che avessero tutto il tempo di voltare pagina. Volevo che ci si potesse lasciarsi senza troppe polemiche e che tutte le parti in causa potessero fare un buon affare. Quando ho capito che la volontà del PSG era quella di arrivare a scadenza, ho detto chiaramente alla dirigenza ‘se non volete che me ne vada, resto’”.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

"Non mi è piaciuto che il PSG mi abbia fatto passare per ladro"

Nell’intera intervista che RMC Sport trasmetterà nella serata di martedì Mbappé, smentisce anche alcune dichiarazioni di Leonardo fatte in estate sul conto del formidabile numero 7.

"La gente ha detto che ho rifiutato sei o sette proposte di prolungamento, che non volevo più parlare con Leonardo ma non è vero. Ho detto che volevo andarmene e l'ho detto abbastanza presto, a fine luglio, e non l’ultima settimana di calciomercato come è uscito da più parti. Personalmente non mi è piaciuto che il PSG abbia detto che ho chiesto la cessione a fine agosto, facendomi passare per un ladro”.

Parole nette e trancianti che lasciano intendere come se il PSG covasse ancora una speranza di riuscire a convincere Mbappé a prolungare l’esperienza parigina di Mbappé, il 22enne fuoriclasse francese non ne ha la benché minima intenzione.

Mbappé, il pallonetto da 30 metri si spegne sulla traversa!

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55