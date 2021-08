Kylian Mbappé vuole lasciare il PSG ed Leonardo: a RMC Sport, infatti, il brasiliano ha confermato la volontà di Mbappé di salutare il PSG nonostante i ripetuti tentativi di rinnovo di contratto: I nodi - e i malumori - sembrano essere venuti definitivamente al pettine:vuole lasciare iled abbracciare il Real Madrid , quello che forse più di tutti gli altri lo vedrebbe al di sopra del progetto. Qualcosa che non gli sarebbe garantito all'ombra della Tour Eiffel, come confermato dallo stesso Direttore Sportivo dei parigini: a, infatti, il brasiliano ha confermato la volontà di Mbappé di salutare il PSG nonostante i ripetuti tentativi di rinnovo di contratto:

"Mbappé vuole partire e andare al Real Madrid, questo è evidente... Non lo tratterremo controvoglia, ma deve partire alle nostre condizioni. Ci ha sempre promesso che non ci avrebbe lasciato a costo zero. Abbiamo fatto due onerose proposte di rinnovo a Mbappé. Rifiutate. Gli abbiamo provato che è al centro del progetto, ma nessuno è al di sopra del progetto. Abbiamo creato un sogno in quest'estate e nessuno potrà distruggerlo".

Mbappé vuole partire e andare al Real Madrid, questo è evidente... Non lo tratterremo controvoglia.

Rifiutata la prima offerta del Real

Il Real Madrid si sarebbe già mosso ufficialmente per portare la stella francese in maglia Blancos, ma senza successo: circa 160 milioni di euro che il PSG ha rispedito al mittente, valutando il giocatore intorno ai 200. Leonardo lo ha confermato a RMC Sport: "L'offerta del Real Madrid per #Mbappé è lontanissima dalla nostra valutazione. Posso confermare che è di poco superiore ai 160mln, inferiore anche ai 180mln che pagammo nel 2017. Parlare ancora con il Real? No, la fine del mercato è il 31 agosto. La nostra strategia è chiara, vogliamo tenerlo e far si che rinnovi. Non lo lasceremo mai partire a meno di quanto noi vogliamo per lui".

"La strategia del Real è chiara: fare un'offerta a sette giorni dalla chiusura della finestra di trasferimenti per provare a Kylian che lo vogliono, provando - poi - a prenderlo l'anno successivo a zero. Questo è irrispettoso, lo stanno facendo da due anni", così Leonardo sull'atteggiamento del Real Madrid, a suo avviso volto a non far rinnovare Mbappé con l'obiettivo di accaparrarselo a parametro zero per la stagione successiva.

I possibili sostituti di Mbappé

Leo Messi e Cristiano Ronaldo all'ombra della Tour Eiffel: eppure, seppur la Al-Khelaïfi non sia da scartare, il PSG potrebbe virare verso soluzioni maggiormente accessibili per sostituire la possibile partenza di Mbappé. Il primo nome sulla lista, in tal senso, sarebbe quello di Richarlison, stella brasiliana dell'Everton e trascinatore della Nazionale verdeoro nelle Un puzzle, quello innescato dal numero 7 del PSG, che sembra poter muovere le pedine nella direzione che potrerebbe la clamorosa unione diall'ombra della Tour Eiffel: eppure, seppur la suggestione del Presidente non sia da scartare, il PSG potrebbe virare verso soluzioni maggiormente accessibili per sostituire la possibile partenza di Mbappé. Il primo nome sulla lista, in tal senso, sarebbe quello di, stella brasiliana dell'Everton e trascinatore della Nazionale verdeoro nelle ultime olimpiadi di Tokyo 2020 , pronto finalmente al grande salto dopo diverse stagioni da protagonista in Inghilterra.

