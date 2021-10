A Messi voglio troppo bene per essere arrabbiato con lui, però c'è delusione da entrambe le parti per come è finita. C'era il desiderio di restare, ma anche la pressione dell'offerta che aveva. Sarà ricordato come il miglior giocatore della storia e del Barcellona, e vorrei difendere questa idea. Quando è arrivato il momento speravo che dicesse che avrebbe giocato gratis: lo avrei risarcito dopo aver sanato i conti. Però pensare questo rispetto a quanto prende a Parigi...". Così, nel corso di un'intervista a Rac 1, il presidente del ". Così, nel corso di un'intervista a Rac 1, il presidente del Barcellona Joan Laporta torna a parlare del clamoroso addio dell'argentino , consumatosi la scorsa estate a seguito del trasferimento al Paris Saint Germain

Sul mancato ritorno di Neymar

"Ci hanno detto che voleva venire, poi ha ceduto alle proposte del PSG. Ci hanno detto che non avrebbe continuato là, invece lo hanno convinto. Non sono rimasto deluso, è la legge del calcio: vince chi fa l'offerta migliore. Va bene così, non ci avrebbe risolto i problemi".

Joan Laporta, presidente del Barcellona Credit Foto Imago

Su Koeman

"Continuiamo con lui sperando di recuperare gli infortunati".

Sul nuovo stadio

"Sarà un generatore di entrate, il nome sarà legato a uno sponsor per farlo fruttare al massimo. Avrà una capienza di 110mila spettatori. Se l'assemblea ci autorizzerà a ottenere il capitale, i lavori inizieranno la prossima estate. Parliamo di una cifra tra gli 800 e i 900 milioni, cui bisogna aggiungere il palazzetto dello sport e il campus, per un miliardo e mezzo di euro in totale".

