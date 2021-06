Inter: per Hakimi, ora è asta vera e propria tra Chelsea e PSG

le10sport.com. Dopo i 60 milioni più Marcos Alonso (o Davide Zappacosta) come offerta dal Chelsea, è arrivato subito il rilancio da parte del PSG per Achraf Hakimi: Leonardo, infatti, ha proposto 70 milioni. La richiesta originaria dell'Inter era di 80. Lo riferisce il portale

La nostra opinione: unica consolazione per l'Inter è il pensiero di aver puntato sul "cavallo giusto" per poter fare sostanziosa cassa in sede di calciomercato. Anche perché nessuno dei nomi fatti tra i sostituti può essere equiparato ad Hakimi.

Calciomercato 2020-2021 Contatto Milan-Sergio Ramos: chiesti 15 milioni a stagione 7 ORE FA

Achraf Hakimi Credit Foto Getty Images

Roma: Real Madrid "stuzzicato" da Spinazzola

As, dopo le Secondo, dopo le straordinarie prestazioni a Euro 2020 , il Real Madrid avrebbe drizzato le antenne per il laterale mancino degli Azzurri Leonardo Spinazzola . Sempre secondo il media spagnolo, a breve dovrebbe arrivare l'offerta dei Blancos alla Roma.

La nostra opinione: c'era da scommetterci. Uno Spinazzola così incontenibile in una vetrina come quella di Euro 2020 ha attirato i top club come api al miele. Il Real Madrid non ha fatto altro che innescare il classico tam tam di mercato.

Leonardo Spinazzola Credit Foto Getty Images

Torino: 7 milioni (e non di più) per Junior Messias

Il Torino ha alzato di un milione la propria offerta per il jolly offensivo del Crotone Junior Messias (cresciuto peraltro proprio nel capoluogo piemontese, in cui disputava un campionato Uisp con lo Sport Warique, formazione della comunità peruviana), portandola da 6 a 7. Ma, al tempo stesso, il presidente Urbano Cairo ha fatto sapere di non voler andare oltre a questa cifra per non partecipare ad aste di mercato.

La nostra opinione: in più di un occasione si è accusato il presidente granata Urbano Cairo di investire poco in sede di calciomercato. In questo caso, 7 milioni per Jubior Messias - talentuoso 30enne pur sempre retrocesso col Crotone - appare una cifra più che giusta.

Junior Messias, Crotone 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il Genoa fa la spesa in Turchia e pensa a Ljajic e Vida

Il Genoa punta i fari in Turchia, per due giocatori d'esperienza delle rispettive nazionali entrambi in uscita dal Besiktas: da una parte, il trequartista serbo Adem Ljajic (ex di Fiorentina, Roma e Torino), l'alttro è il difensore Domagoj Vida, attualmente impegnato con la Croazia agli Europei . Lo riporta Tuttosport.

La nostra opinione: Vida, centrale difensivo 32enne fisico e di grande esperienza, perfetto quindi per rimettere nel mirino una salvezza tranquilla in casa rossoblù, Ljajic lo si conosce bene: se "resta concentrato", la sua tecnica può fare la differenza ovunque.

Besiktas 2019-2020: Adem Ljajic e Domagoj Vida (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Udinese a un passo dall'attaccante del PSV Maxi Romero

Secondo Sportmediaset, l'Udinese sarebbe a un passo dall'attaccante argentino del Psv Eindhoven Maximiliano Romero, classe 1999. Il ragazzo, però, ha saltato praticamente tutta la passata stagione dopo la rottura del legamento crociato patito contro gli sloveni del Mura, nel match di Europa League dello scorso 24 settembre.

La nostra opinione: molti dubbi sulle condizioni fisiche di Maxi Romero. Operazione di mercato che sembra una scommessa in piene regola.

Maximiliano Romero, PSV Eindhoven 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Sergio Ramos: il Milan ci prova. Gattuso, niente Tottenham

Calciomercato 2020-2021 Juve, non solo Locatelli: fari su Pjanic e Sérgio Oliveira 9 ORE FA