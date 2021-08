Milan: Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, si accasa al Padova, in Serie C

"Il Calcio Padova rende noto che nella giornata di oggi è stato formalizzato l’accordo con il portiere Antonio Donnarumma. Donnarumma ha siglato con il Padova un contratto annuale. Antonio Donnarumma nasce a Castellammare di Stabia il 7 luglio 1990 ed è un portiere di 192 cm per 96 kg. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio SSC Napoli, inizia l’attività nelle giovanili della Juve Stabia prima di passare nel 2005 a quelle del Milan, dove vince il campionato Allievi nel 2007, con Alberico Evani in panchina, e la Coppa Italia Primavera nel 2010. A partire dal 2008 viene convocato in diverse occasioni con la prima squadra. Nel luglio del 2010 passa in prestito al Piacenza, dove viene utilizzato come riserva di Mario Cassano. Esordisce da professionista il 14 agosto 2010 in Coppa Italia (Pianceza-Virtus Lanciano 5-3); gioca complessivamente cinque partite debuttando in Serie B il 21 maggio 2011. Rientrato al Milan, viene girato al Gubbio in prestito con diritto di riscatto, nell’anno del ritorno dei rossoblù in Serie B dopo 63 anni: impiegato come titolare colleziona 37 presenze in serie cadetta e viene convocato nella B Italia allenata da Massimo Piscedda. Nell’agosto 2012 passa a titolo definitivo al Genoa, dove però ha davanti a se Sébastien Frey e Alexandros Tzorvas. L’esordio in Serie A avviene il 19 maggio 2013 (Bologna-Genoa 0-0). La stagione successiva completa il trio di portieri con Mattia Perin e Albano Bizzarri. Nel luglio 2014 si trasferisce al Bari in Serie B dove totalizza 25 presenze in stagione. Nel luglio 2016 risolve il suo contratto con il Genoa e firma per i greci dell’Asteras Tripolis, terminando la stagione con 21 presenze nella Souper Ligka Ellada. Nel luglio 2017 viene acquistato dal Milan, squadra in cui era cresciuto come professionista e dove ritrova il fratello Gianluigi. L’esordio in maglia rossonera avviene il 27 dicembre durante un derby nei quarti di Finale di Coppa Italia contro l’Inter, dove prende il posto del fratello infortunato e di Marco Storari, e dove il Milan vince 1-0 dopo 120° di gioco. Il 22 febbraio 2018 debutta nelle coppe europee contro il Ludogorec, nella partita valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, terminata 1-0 a favore dei rossoneri. Nel giugno 2021 chiude la sua esperienza in rossonero con un piccolo record: non avendo subìto alcuna rete con i Diavoli, diviene il primo portiere della storia del Milan a non subire gol in almeno 300 minuti giocati".

La nostra opinione: in tanti si sono chiesti, al passaffio di Gigio al PSG: "Che ne sarà, ora, del fratello Antonio, al Milan?". In realtà, Antonio si era già svincolato lo scorso 1° luglio e, si sa, avrebbe avuto qualche possibilità di rinnovo da terzo portiere, solo in caso di permanenza del fratello minore in rossonero. Il Padova, anche se in Serie C (girone A), ha forti ambizioni di risalita, specie dopo la passata stagione, conclusa al primo posto a parimerito col Perugia (salito direttamente in B) e con la dolorissisma doppia finale playoff, persa contro l'Alessandria. Per Antonio Donnarumma è giunto il momento, insomma, di ridarsi da fare coi biancoscudati. tornando attivamente tra i pali

Atalanta, fari su Morten Thorsby

Gazzetta dello Sport, l' Secondo la, l' Atalanta avrebbe come obiettivo numero 1 per la zona nevralgica Moten Thorsby. Mister Gian Piero Gasperini avrebbe individuato nel norvegese della Sampdoria, l'uomo giusto in qualità di "tuttofare" di centrocampo. Trattativa intorno ai 6 milioni.

La nostra opinione: Claudio Ranieri escluso, a quale allenatore di Serie A si potrebbe associare un "martello", per giunta prolifico, come Morten Thorsby? Ma, naturalmente, a Gasperini, la cui intensità di gioco con la sua Atalanta è ormai diventata proverbiale. La Sampdoria, dal canto suo, perderebbe un altro pezzo davvero importante del suo organico.

Torino, niente scambio con Becão dell'Udinese: Lyanco va al Southampton

Non ci sarà il tanto ventilato scambio tra Torino e Udinese Lyanco-Rodrigo Becão. Proprio il granata Lyanco, infatti, sarebbe a un passo dal Southampton per una cifra pari a 7 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: sette milioni sono una buona somma per Lyanco, ma certo occorrerà correre ai ripari per il sostituto. E Rodrigo Becão, per caratteristiche fisiche, ottima marcatura e propensione offensiva, sarebbe stato il difensore perfetto per mister Juric. Che, ora, comincerà a spazientirsi per davvero con patron Urbano Cairo?

Cagliari: in arrivo Grassi dal Parma

Secondo Sportmediaset, Alberto Grassi sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista classe 1995 arriverà dal Parma neoretrocesso. Non c'è ancora l'ufficialità mo le visite mediche sono già state fissate.

La nostra opinione: giocatore che sembra ampiamente recuperato dai guai fisici che l'hanno caratterizzato in passato. Mediano "di qualità" che deve cercare di recuperare i livelli di Bergamo con l'Atalanta. Al Cagliari può riuscirci.

Roma: Coric verso lo Zurigo

Ante Coric, talento croato mancato della Roma e prodotto del vivaio della Dinamo Zagabria, è pronto all'ennesimo prestito. Dopo le esperienze temporanee all'Almeria, al VVV-Venlo e all'Olimpia Lubiana, il trequartista classe 1997 vestirà la maglia dello Zurigo. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: si diceva un gran bene, di lui, all'inizio della stagione 2018-2019, in cui veniva definito come sostituto perfetto di Cengiz Ünder. Ma il suo talento si è dissipato in breve tempo, finendo per diventare la più classica delle "meteore".

