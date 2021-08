l'Equipe questa mattina, ora ci siamo davvero anche se del resto tutto Messi-Day sarà oggi martedì 10 agosto 2021. Lionel Messi ha trovato un accordo con il PSG e il suo aereo è atteso nelle prossime ore nella capitale. Lo riportaquesta mattina, ora ci siamo davvero anche se del resto tutto era ormai apperecchiato . Ilsarà oggi martedì 10 agosto 2021.

Questa volta l'affare è stato davvero condotto in porto, l'accordo è totale secondo l'autorevole quotidiano sportivo francese. Il suo aereo è dunque atteso questo martedì nel primo pomeriggio a Parigi. Dovrebbe sostenere le visite mediche di rito alla fine della giornata e poi firmare il suo contratto di due anni (più un anno come opzione) in seguito. Mercoledì è prevista la conferenza stampa di presentazione ufficiale al Parco dei Principi.

