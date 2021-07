Nuove complicazioni in vista del rinnovo di Lionel Messi col Barcellona. Il club blaugrama, anche per trovare una scappatoia dalla nuova regola del tetto salariale complessivo delle rose nella Liga spagnola (dimezzato da 656 a 347 milioni) , vorrebbe proporre alla Pulce argentina un contratto - dopo la scadenza dello scorso 30 giugno - di due stagioni pagabile tuttavia nei prossimi 5 anni. Formula che, tuttavia, potrebbe causare non poche problematiche al bilancio fiscale del club.