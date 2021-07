Nonostante le parole del presidente Laporta, secondo cui "Noi vogliamo che rimanga e Leo vuole restare" , Messi - dallo scorso 1° luglio è, a tutti gli effetti, un giocatore svincolato. In queste poche ore si sono susseguite le ipotesi più suggestive, come un suo romantico ritorno in patria con la maglia del "suo" Newell's Old Boys, che l'ha visto cresce. Ma la verità, anche se l'aspetto economico - in questo particolare caso - non è l'unico a contare, il PSG ha intenzione di offrire un contratto ulteriormente oneroso rispetto a quello che Messi percepisce al Barcellona anche in considerazione delle future restrizioni fiscali, con il tetto salariale come spettro, che colpiranno la Liga spagnola . Insomma, tutto può accadere dopo i colpacci già messi a segno (o quasi) che rispondono ai nomi di Sergio Ramos, Georginio Wijnaldi, Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi.