In principio fu Maignan (13), poi fu la volta dei riscatti di Tomori (28) e Tonali (10). E ora Giroud (1), Ballo-Tourè, in attesa delle visite mediche (4) e Brahim Diaz (3). Il Milan di Elliott fa sul serio nella sua prima stagione nell'Europa che conta. Mancano ancora 45 giorni alla fine del mercato e i rossoneri hanno già bruciato la concorrenza, investendo circa 60 milioni di euro, il doppio di Juventus e Roma, il triplo dell’Atalanta, più del triplo dell’Inter campione d'Italia. E la sensazione è che non è finita qui.

Per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Stefano Pioli, Maldini e Massara tenteranno di acquistare altri 4/5 giocatori. I ruoli da andare a coprire sono diversi: terzino destro per far rifiatare Calabria, centrocampista centrale che possa alternarsi con Kessie e Bennacer, trequartista per sostituire Calhanoglu, esterno destro offensivo che si giochi il posto con Alexis Saelemaekers, e se si creasse l'occasione, un giovane attaccante da far crescere al fianco di Ibra e Giroud.

Kaio Jorge, Gazzetta dello Sport, la quota spesa dal Milan potrebbe alzarsi di altri dieci milioni se il giocatore verrà acquistato in questa sessione di mercato. Se sarà possibile posticipare lo sbarco a gennaio, l’operazione diventerebbe a parametro zero. Gli altri nomi che ronzano nella testa dei rossoneri, ad oggi, sono Vlasic del Cska Mosca e Ziyech del Chelsea per aggiungere fantasia, Dalot per quanto riguarda l'out di destra e Bakayoko per la mediana. Ma l'estate è ancora lunga. Mentre il gruppo sarà impegnato sabato pomeriggio nel primo test stagionale contro la Pro Sesto (alle 17 a Milanello, porte chiuse), la squadra dirigenziale lavorerà su giovane punta del Santos . Secondo la, la quota spesa dal Milan potrebbe alzarsi di altri dieci milioni se il giocatore verrà acquistato in questa sessione di mercato. Se sarà possibile posticipare lo sbarco a gennaio, l’operazione diventerebbe a parametro zero. Gli altri nomi che ronzano nella testa dei rossoneri, ad oggi, sonodel Cska Mosca edel Chelsea per aggiungere fantasia,per quanto riguarda l'out di destra eper la mediana. Ma l'estate è ancora lunga.

Il mercato del Milan finora

UFFICIALI: Maignan, Tomori, Tonali

QUASI UFFICIALI: Giroud, Brahim Diaz, Ballo-Tourè

CESSIONI: Donnarumma G, Donnarumma A, Calhanoglu, Meité, Mandzukic

RITORNI DAI PRESTITI: Conti, Caldara, Plizzari, Pobega, Colombo

