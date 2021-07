Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Kaio Jorge, è guerra aperta tra Juve e Milan

Kaio Jorge sembrava destinato a tingersi di rossonero, ma, nelle ultime ore, La Gazzetta dello Sport, secondo fonti vicine al club di San Paolo, ci sarebbe stato un sorpasso, con il presidente del Santos, Andres Rueda, che conferma di aver ricevuto una concreta proposta dall'Europa senza lasciar trapelare il nome della società. Gl indizi portano tutti a Torino, anche perché il Benfica, club pronto a investire una cifra più alta su di lui, è penalizzato dal gradimento del calciatore, che ha chiaramente espresso il desiderio di giocare in Italia. Il futuro disembrava destinato a tingersi di rossonero, ma, nelle ultime ore, pare esserci stata un'accelerazione decisa della Juventus . Come riporta, secondo fonti vicine al club di San Paolo, ci sarebbe stato un sorpasso, con il presidente del Santos, Andres Rueda, che conferma di aver ricevuto una concreta proposta dall'Europa senza lasciar trapelare il nome della società. Gl indizi portano tutti a Torino, anche perché il Benfica, club pronto a investire una cifra più alta su di lui, è penalizzato dal gradimento del calciatore, che ha chiaramente espresso il desiderio di giocare in Italia.

La nostra opinione: se arrivasse a gennaio, la Juve decidererà se inserirlo nel gruppo o mandarlo altrove a farsi le ossa. Siamo curiosi di sapere quale sarà la prossima mossa del Milan.

Nandez-Inter, un passo in avanti

Nahitan Nandez è più vicino all'Inter. Il vertice in sede nerazzurra ha portato frutto, come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Nandez ha finalmente un prezzo: 5 milioni per il prestito, secondo la richiesta formulata ieri dal Cagliari. Sono ancora troppi per l’Inter che, però, ha accolto con piacere l’altra faccia della medaglia: si nota un’evidente apertura della controparte nella formula di pagamento con riscatto nel 2022. Poi su quella cifra si tratterà con la giusta calma e con la fiducia nata dai passi avanti sulla telenovela Nainggolan".

La nostra opinione: servirà ancora del tempo per chiudere l'operazione, ma i due club non hanno fretta. L’Inter ora approfitterà dei 10 giorni di ferie di Giulini per far decantare la situazione, visto che il club ha un’altra cartuccia da sparare: ha la ferma volontà di Nahitan di allungare la nobile tradizione uruguaiana a Milano.

Il Milan pronto ad un extra-budget per Kessie

Come riporta Tuttosport, il summit tra Maldini, Massara e l’agente di Kessie, il manager George Atangana, è programmato per mercoledì, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Le parti dovranno avvicinarsi ulteriormente, con dei passi reciproci dettati dalla volontà dell'ivoriano di rimanere. Servirà, dunque, un extra budget, un’offerta importante che superi il "tetto" dei 4 milioni.

La nostra opinione: il Milan è pronto a soddisfare le richieste del forte centrocampista e prepara una proposta top da presentare a Kessie. Sarà il giusto riconoscimento per un giocatore che, da quando è arrivato in rossonero, ha avuto una parabola crescente e costante.

