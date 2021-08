alper un altro anno? Una formalità visto quanto si sia trovato bene l'attaccante svedese in rossonero nelle ultime due stagioni. Eppure... Secondo un'indiscrezione pubblicata in giornata dal, Ibra aveva altre intenzioni per l'annata 2021-2022. Sì quelle di continuare a giocare nonostante i suoi 40 anni in ottobre, ma con un'altra squadra. Solo dopo il 'no' di Leonardo, ha detto sì al Milan

Ibrahimovic avrebbe voluto dare un ultimo assalto alla Champions e per farlo aveva pensato al. Non era stato però lo stesso svedese a chiamare la sua ex squadra, mandando comunque l'agentea sondare il terreno. Lo stesso agente di nuovo acquisto del PSG ), tanto per intenderci. Secco no, però, di Leonardo che non voleva troppi galli nel pollaio, considerando già la presenza di Neymar, Icardi e Mbappé. Ok l'esperienza, ma tra ingaggio e possibilità di infortuni, il PSG ha preferito stroncare sul nascere questo tipo di idea.