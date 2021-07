il Milan fa doppietta e ufficializza l'arrivo di Fodé Ballo-Touré dal Monaco. dopo quello dell'ex Blues, Maignan, Tomori e Tonali. Le visite mediche del 24enne senegalese previste per la mattina di sabato erano state annullate e posticipate al pomeriggio per qualche dettaglio ancora da limare nella trattatica con i monegaschi, intavolata inizialmente sulla base di 4,2 milioni di euro più altri 500 mila di bonus (contratto di 5 anni). Terzino di spinta, Ballo-Touré rappresenterà l’alternativa a Theo sulla fascia sinistra. Diavolo scatenato! A poche ore di distanza dall'annuncio di Olivier Giroud, Si tratta del quinto acquisto della sessione dopo quello dell'ex Blues, Maignan, Tomori e Tonali. Le visite mediche del 24enne senegalese previste per la mattina di sabato erano state annullate e posticipate al pomeriggio per qualche dettaglio ancora da limare nella trattatica con i monegaschi, intavolata inizialmente sulla base di 4,2 milioni di euro più altri 500 mila di bonus (contratto di 5 anni). Terzino di spinta, Ballo-Touré rappresenterà l’alternativa a Theo sulla fascia sinistra.

Il giocatore si lega al Milan fino al 2025 e vestirà la maglia numero 5.

La carriera di Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré nasce nella banlieue parigina di Conflans-Sainte-Honorine 24 anni fa e percorre tutto il settore giovanile del , in cui è inquadrato come esterno offensivo, prima di trasferirsi al Lilla nell'estate 2017. Qui, 47 presenze in una stagione e mezzo, in cui però la società del nord del paese riceve una multa di ben 15 milioni di euro per averlo assoldato prima del termine del suo contratto di formazione coi parigini. Col Lilla, ad ogni buon conto, attira le attenzioni del Monaco, in cui passa nel gennaio 2019 e il cui valore delle sue prestazioni - sotto la guida del suo idolo d'infanzia Thierry Henry - cresce esponenzialmente, fino a meritarsi la convocazione nella nazionale transalpina under 21. Nel tempo, però, nonostante le 8 presenze coi giovani Galletti, decide di rappresentare la nazionale maggiore del Senegal, paese d'origine della madre.

