L'addio di Lionel Messi al Barcellona colpisce anche i tifosi del Real Madrid: è il caso ad esempio di Rafael Nadal, noto tifoso della Casablanca, che ha commentato negativamente il fatto che la Pulce non giocherà più in Spagna nella prossima stagione.

Come tifoso di calcio, perdere una stella come Leo e non vederlo ogni settimana nella Liga è una triste notizia per quelli di noi che amano questo sport e sono spagnoli".

"Il mondo del calcio, come gli altri settori, è in sofferenza. E i club non fanno eccezione. Soprattutto i club che non dipendono da uno Stato, che non hanno un capitale dietro, stanno soffrendo molto"

