Lionel Messi. L'argentino è tornato a casa per fare armi e bagagli perché lunedì 9 agosto partirà per Parigi dove si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di apporre la firma al contratto. Partenza però ritardata, perché sarebbe dovuto essere nella capitale francese già nella serata di domenica. C'è ancora qualche dettaglio da discutere, ma ormai sono minuzie. Solo dopo arriverà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al PSG per i prossimi 2 anni, Dopo la commovente conferenza stampa di addio , è cominciata un'altra vita per. L'argentino è tornato a casa per fare armi e bagagli perché lunedì 9 agosto partirà per Parigi dove si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di apporre la firma al contratto. Partenza però ritardata, perché sarebbe dovuto essere nella capitale francese già nella serata di domenica. C'è ancora, ma ormai sono minuzie. Solo dopo arriverà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al PSG per i prossimi 2 anni, con opzione per il terzo

Il contratto di Messi

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Messi andrà a guadagnare una cifra tra i 35 e i 40 milioni netti a stagione per i prossimi due anni (con opzione per il terzo). Messi diventerà comunque il giocatore più pagato in casa PSG, superando Neymar che invece “si è fermato” a quota 35 milioni netti a stagione. Poi c'è tutta la serie di bonus: in base ai gol segnati, 1 milione di bonus se vincerà la classifica marcatori della Ligue 1, più bonus pesanti in caso di vittorie di Ligue 1 e, soprattutto, della Champions League.

Messi, pianto inconsolabile: "Speravo di poter continuare"

Martedì la presentazione, ma per il debutto bisogna aspettare

martedì 10 agosto, ma sarà una presentazione in grande stile. Un po' come quelle fatte per gli arrivi di Ibrahimovic e Neymar a suo tempo. Già prenotata la Tour Eiffel per l'organizzazione dell'evento. Alcuni collaboratori del PSG, infatti, hanno già cominciato a lavorare in funzione del 10 anche per organizzare tutto il tema della sicurezza (si potrà accedere solo con green pass ecc). Messi vivrà quindi così i suoi primi due giorni da “parigino”. Ma ci vorrà un po' per vederlo debuttare con la sua nuova maglia (n° 10). Anche perché l'argentino non ha fatto neanche un giorno di allenamento con il Barcellona e, anzi, aspettava di firmare il nuovo contratto per essere a disposizione di Koeman e provare 12 settembre per la gara casalinga contro il Clermont. Tra firme e visite, sarà una giornata piena quella di Messi a Parigi di lunedì. La presentazione ufficiale ci sarà solo, ma sarà una presentazione in grande stile. Un po' come quelle fatte per gli arrivi dia suo tempo. Già prenotata laper l'organizzazione dell'evento. Alcuni collaboratori del PSG, infatti, hanno già cominciato a lavorare in funzione del 10 anche per organizzare tutto il tema della sicurezza (si potrà accedere solo con green pass ecc). Messi vivrà quindi così i suoi primi due giorni da “parigino”. Ma ci vorrà un po' per vederlo debuttare con la sua nuova maglia (n° 10). Anche perché l'argentino non ha fatto neanche un giorno di allenamento con il Barcellona e, anzi, aspettava di firmare il nuovo contratto per essere a disposizione di Koeman e provare a scendere in campo contro la Juve , per qualche minuto, nel Trofeo Gamper. Probabile un suo impiego solo dopo la pausa per le Nazionali: la data buona dovrebbe essere quella delper la gara casalinga contro il

Laporta: "Siamo grati a Messi, ma il Barça è più importante"

Serie A Serie A 2021-22: tutti gli allenatori, tornano Allegri, Mourinho e Sarri 24/05/2021 A 17:07