Lukaku fu a un passo dalla Juventus. Aveva già parlato con Sarri e Cristiano Ronaldo. Però poi Dybala e il Manchester United, probabilmente entrambi non troppo convinti, non hanno raggiunto l'intesa. Se Romelu tornerà in Italia? Sì, è innamorato del nostro Paese". In un'intervista a Tuttosport Federico Pastorello, procuratore dell'attaccante belga, rivive così quelle intense giornate di fine mercato nell'estate 2019 che avrebbero potuto portare Lukaku a indossare la maglia bianconera. Una storia che, come è noto, finì in modo decisamente diverso con l'inserimento decisivo dell'Inter nell'operazione

"Arthur via a gennaio? Non lo escludo"

"Arthur fu scelto per Sarri, non ha le caratteristiche per il calcio di Allegri. Tenere in panchina un giocatore di questo livello è un peccato e poi c'è il Mondiale e il ct Tite gli ha detto che un posto per lui c'è, a patto che giochi. Non escludiamo nulla in vista di gennaio: Spagna, ma anche Italia o Inghilterra".

Sul futuro di Bernardeschi

"Lui è un professionista top: cura alimentazione e sonno in maniera maniacale come Lukaku o Ronaldo. Per il futuro il nostro piano è chiaro: valutiamo anche la permanenza alla Juventus, che lui ha voluto fortemente quando era alla Fiorentina e ci ha messo la faccia in prima persona. Per adesso non ci sono stati contatti con la Juve, vedremo".

