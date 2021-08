Alla vigilia del match casalingo contro lo Strasburgo, valevole per la seconda giornata di Ligue 2, l'allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha toccato un po' tutte le tematiche riguardante l'incredibile sessione estiva di calciomercato giostrata dal ds Leonardo e da patron Nasser Al-Khelaïfi. Da Messi a Donnarumma, da Hakimi a Sergio Ramos, passando per Georginio Wijnaldum...

"Mbappé e Icardi resteranno al PSG"

Così, l'allenatore ex Tottenham: "Il PSG di quest'anno possiede tante stelle che brillano di luce propria. La mia sfida e quella del club, è fare in modo che formino una squadra incredibile. Se Kylian Mbappé è sul piede di partenza? Ha già parlato il presidente e non penso ci sia molto altro d'aggiungere: Mbappé fa parte del nostro progetto e andrà avanti con noi. E lo stesso vale per Mauro Icardi: non c'è alcun motivo per pensarlo lontano da Parigi.

"Vi racconto i primi giorni parigini di Messi"

"Oggi ha fatto il suo secondo allenamento, occorre procedere per gradi. La priorità è che si senta bene e, quando sarà nelle migliori condizioni, potrà esordire ed essere decisivo per la squadra. Faccio i complimenti al club per questa fantastica operazione di mercato".

Navas o Donnarumma: sarà dualismo?

"Al momento ci sno tati altri temi a cui pensare e provvedere. Non lo ritengo un problema: siamo tranquilli, in questo senso. Col tempo, tutto si definirà"

