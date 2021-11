Ramsey e la Juventus sarebbero pronte a salutarsi una volta arrivati a gennaio, considerando che il gallese ha già diverse offerte per partire subito. L'ex Arsenal ha ancora un contratto con i bianconeri fino a giugno 2023, ma sarebbe infatti vicina la risoluzione del contratto non appena arriverà la pausa natalizia, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Un assist in realtà per il club bianconero per tentare poi Ormai ci siamo!e lasarebbero pronte a salutarsi una volta arrivati a gennaio, considerando che il gallese ha già diverse offerte per partire subito. L'ex Arsenal ha ancora un contratto con i bianconeri fino a, ma sarebbe infatti vicina lanon appena arriverà la pausa natalizia, come riferito dalla. Un assist in realtà per il club bianconero per tentare poi l'assalto a Pogba

Ramsey gioca più in Nazionale che alla Juve

112 i minuti giocati dal classe '90 in stagione (in tutte le competizioni) con la maglia della Juventus, con Ramsey che non ha trovato posto nello scacchiere di Massimiliano Allegri. E dire che fu proprio l'arrivo di Allegri a convincere Aaron alla permanenza alla Juventus, pensando che un tecnico più esperto di Pirlo avrebbe potuto trovargli una migliore collocazione in campo. Allegri ci ha provato mettendolo davanti alla difesa, Sono solodal classe '90 in stagione (in tutte le competizioni) con la maglia della Juventus, con Ramsey che non ha trovato posto nello scacchiere di. E dire che fu proprio l'arrivo di Allegri a convincere Aaron alla permanenza alla Juventus, pensando che un tecnico più esperto diavrebbe potuto trovargli una migliore collocazione in campo. Allegri ci ha provato mettendolo davanti alla difesa, rinunciando così all'acquisto di Pjanic , ma l'esperimento non ha funzionato. Ramsey non può fare il play, ma non può e non vuole fare più il trequartista perché avrebbe troppo campo da "coprire".

Aaron Ramsey Credit Foto Getty Images

Ramsey comunque gioca, ma in Nazionale. Pensate che con il Galles ha fin qui collezionato 170 minuti (più che con la Juventus) e si appresta ora a fare il titolare per le prossime partite contro Bielorussia e Belgio, valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La stagione di Ramsey ai raggi x

Competizione Partite giocate Minuti SERIE A 3 presenze 98 minuti CHAMPIONS 2 presenze 14 minuti NAZIONALE GALLES 2 presenze, 1 gol e 1 assist 170 minuti

La Juventus libera un ingaggio... Da 8 milioni l'anno

Insomma, c'è qualcosa che non va! Ramsey non vuole più stare alla Juventus e la Juventus non ha più utilità di averlo in rosa. Considerando che percepisce 8 milioni netti a stagione, è inevitabile l'addio. Il gallese è comunque d'accordo e al 1° gennaio si separeranno con la formula della risoluzione del contratto per far sì che il centrocampista possa essere ingaggiato a 0 da un'altra compagine.

