Il talento norvegese Martin Ødegaard torna a titolo definitivo all'Arsenal , dopo esserci giunto in prestito, lo scoro gennaio, della Casa Blanca. I Gunners hanno versato nelle casse di Florentino Pérez una cifra pari a 34 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro). Ødegaard vestirà la maglia numero 8.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Tra i Gunners, la dimensione ideale

Una scelta gusta, equa per Ødegaard, quella di restare all'Arsenal, in cui ha maturato - sin da subito - un certo feeling con la piazza. La dimensione dei Gunners garantisce più "ossigeno" nell'esprimersi, per un ex baby prodigio come lui, rispetto al Real Madrid. Il giocatore non sarà tuttavia già disposizione disposizione per il derby contro il Chelsea, in programma domenica alle 17,30 all'Emirates Stadium.

PSG, il primo saluto di Messi: bagno di folla a Parigi

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55