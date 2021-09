Mi piace dire le cose come stanno: abbiamo chiesto al giocatore di rimanere, ma lui ha chiesto di andare via. Qui rimane solo chi vuole restare con motivazione. Magari il percorso di Manuel non era in linea con le sue aspettative". Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Noi è un anno e mezzo che parliamo con il suo agente, ci sono state tante occasioni e ce ne saranno tante". ". Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Milan , big match della quarta giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium, Paolo Maldini parla così di Manuel Locatelli e del suo addio ai rossoneri nell'estate 2018. Il direttore dell'area tecnica del Milan si sofferma anche sul tormentone legato al rinnovo di Kessié: "".

Su Juventus-Milan

"Se e più importante per noi o per la Juve? Per noi conta tanto. Allegri dice che è una sfida più importante per noi? Non so le motivazioni, dovreste chiedere a lui. Per noi è una partita importante".

Sulla prova di Liverpool

"Veniamo da una trasferta che ci ha segnato e impegnato tanto, ma non ci ha tolto quelle certezze. Le certezze son quelle dell'anno scorso, abbiamo la voglia di cercare di imporre qualcosa, la voglia di non essere passivi, di migliorare. In un anno ci sono giocatori che hanno maturato più esperienza e noi rispetto all'anno scorso crediamo di essere più forti".

Su Romagnoli

"Alessio è un grande professionista, un grande capitano. Ormai in una squadra che gioca la Champions League e più competizioni, ci vogliono 15-16 titolari e lui è uno di questi".

