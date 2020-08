Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Il Monza ha ufficializzato l'acquisto dall'Osijek di bomber Mirko Maric, classe 1995, capocannoniere del massimo campionato croato con 20 centri. Contratto fino al 2025. Insomma, Galliani "did it again". Ha consultato le classifiche dei cannonieri ed è andato a vedere chi le avesse vinte: "Solo così si capisce quali siano i bomber veri", ha sempre ripetuto come un mantr. E per il Monza, ecco l'attaccante più prolifico di Croazia (insieme ai colleghi, anch'essi autori di 20 centri, Antonio-Mirko Colak del Rijeka e Mijo Caktas dell'Hajduk Spalato). E' un Monza scatenato sul mercato, con la chiara idea di fare il doppio salto e puntare subito alla Serie A: dal Parma è in arrivo anche il centrocampista Antonino Barillà.

