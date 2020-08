Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Il Monza neopromosso in Serie B mette le mani sul capocannoniere del campionato croato (in coabitazione con altri due colleghi): venerdì sarà tempo di visite mediche per Marko Maric, attaccante dell'Osijek. Il club brianzolo, gestito da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e allenato da Christian Brocchi ha chiuso l'operazione sulla base di 4 milioni e mezzo di euro.

