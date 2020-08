Esuberi, svincolati, scontenti: la finestra estiva di trattative offre spunti interessanti alle big italiane. La Roma si è già portata avanti con Pedro, la Lazio sta per chiudere per David Silva. Quali sono gli altri colpi da tentare?

La voglia di cambiare è tanta, ma l’ingaggio è una zavorra che li condanna all’incertezza. Nella pazza estate del calciomercato post lockdown sono tanti i top player in scadenza di contratto o in cerca di riscatto. Tra le regine di Premier, Liga, Bundes e Ligue 1 ne abbiamo selezionati dieci che potrebbero trovare nuovi stimoli in Italia, aggiungendo valore e prestigio alla Serie A. Vere e proprie occasioni per le big del nostro campionato.

Gareth Bale (in scadenza al Real Madrid nel 2022)

Separato in casa ormai da mesi, il gallese non rientra più nei piani di Zidane che lo ha escluso dalla trasferta di Manchester contro il City di Guardiola. Nell’ultima stagione il classe ’89 è stato un comprimario: appena 20 presenze tra Liga, Champions League e Coppa del Re condite da soli 3 gol oltre che da una marea di infortuni. La separazione tra lui e Florentino Perez è ormai una soluzione alquanto probabile. Quanto costa? 30-40 milioni. La suggestione. Al Milan serve un esterno d’attacco potenzialmente titolare e Gareth sarebbe perfetto per giocare in un 4-2-3-1.

Isco (in scadenza al Real Madrid nel 2022)

Anche il talento andaluso non è più in sintonia con Zinedine ed è attualmente a caccia di estimatori. Il tabellino della sua ultima stagione piange: 30 gettoni, 3 reti. Quanto costa? 50 milioni. L’indiscrezione. In passato la Juventus ha bussato alla sua porta, ma ora è tempo di vacche magre a Torino. Al massimo potrebbe andare in onda uno scambio con Aaron Ramsey, ma è una strada complicatissima.

Sergio Reguilon (in scadenza al Real Madrid nel 2023)

Il terzino sinistro spagnolo di proprietà del Real Madrid si sta mettendo in mostra al Siviglia. Lo sa bene la Roma che ha subito il primo gol della sfida degli ottavi di Europa League proprio dal classe ’96. Il calciatore, scaduto il prestito alla fine dell’avventura europea con Lopetegui, rischia di trovare poco spazio nelle Merengues che in quel ruolo hanno già a disposizione due giocatori del valore di Marcelo e Ferland Mendy. Quanto costa? 25-30 milioni. Il sondaggio. Nel vertice di Capri post eliminazione con il Barcellona, Rino Gattuso e Aurelio de Laurentiis hanno definito le basi del nuovo Napoli e, secondo gli ultimi rumors, il nome di Reguilon sarebbe entrato nel taccuino del d.s. azzurro Giuntoli. Anche perché Ghoulam dovrebbe lasciare.

Philippe Coutinho (in scadenza al Barcellona nel 2023)

L’ex promessa dell’Inter sta pagando a caro prezzo la presentazione al Barcellona come “erede” di Neymar. La scorsa estate è passato al Bayern in prestito con la speranza di ritrovare la verve in Bundesliga, ma i tedeschi, complice il Coronavirus e le prestazioni non stellari del brasiliano, non sono disposto a riscattarlo. Quanto costa? Tanto. I blaugrana hanno fissato il prezzo del cartellino a 90 milioni. La boutade. Per il 28enne si profilano due soluzioni in Premier League. A lui sta pensando soprattutto l’Arsenal, senza nulla togliere alle aspettative del solito Tottenham. In entrambi i casi si parla di un nuovo prestito. E se ci fosse un clamoroso ritorno a Milano? Conte potrebbe dare la svolta alla carriera di Coutinho.

Jerome Boateng (in scadenza al Bayern Monaco nel 2021)

31 anni, da 8 in Baviera dopo essere cresciuto tra le fila dell'Hertha Berlino e una breve esperienza tra Amburgo e Manchester City, l’estate scorsa il difensore era dato come “operazione già conclusa” alla Juventus. Non ha trovato l’accordo per il rinnovo con i bavaresi, anche se con Flick ha trovato la giusta sintonia. Quanto costa? 15-20 milioni. Gli interessati. Paratici è sempre alla finestra per aggiungere un’alternativa di esperienza alla coppia ormai consolidata De Ligt-Bonucci, ma anche l’Inter potrebbe mettere mano al portafoglio in caso di partenza di Skriniar.

Alvaro Morata (in scadenza all’Atletico Madrid nel 2023)

Per l'attaccante iberico una stagione da protagonista con i Colchoneros, seppur priva (al momento) di titoli: 34 gettoni in Liga con 12 gol, 7 in Champions League (3 gol) e 2 in Supercoppa. Quanto costa? 35 milioni. Il ritorno. Stando alle ultime indiscrezioni il nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, avrebbe fatto il suo nome per l’operazione ringiovanimento dei bianconeri. Il bomber spagnolo non avrebbe alcun problema di inserimento né di ambientamento perché ha già giocato a Torino dal 2014 al 2016. L’unico dubbio rimane il costo, considerato troppo alto dal club di Andrea Agnelli.

Pedro (in scadenza al Chelsea nel 2020)

Ventinove trofei conquistati in carriera fra cui un Mondiale, un Europeo, 3 Champions League e 1 Europa League anche se il presente forse è un po’ meno scintillante (2 i gol segnati in 21 partite disputate in stagione con i Blues di Lampard). Lo spagnolo è ormai ad un passo dalla Roma, si attende solo l’ufficialità. Quanto costa? Zero, il suo contratto con Abramovich è scaduto. L’ex Barcellona metterà nero su bianco un biennale con i giallorossi con opzione per la terza stagione. Rese note anche le cifre: 3 milioni più bonus, per un massimo di 3,5 milioni di euro.

Chris Smalling (in scadenza al Manchester United nel 2022)

Ha appena lasciato l'Italia con un sofferto addio alla Roma, ma potrebbe ritrovarla già nelle prossime settimane. Il difensore inglese è tornato al Manchester United ma difficilmente resterà alla corte di Solskjaer. Non rientra nei piani dell'allenatore norvegese: l'idea dei Red Devils è quella di cederlo al migliore offerente. Quanto costa? Negli ultimi contatti con i giallorossi Lo United aveva avanzato la richiesta di 20 milioni (+5 di bonus). Le pretendenti. La Roma, più di tutti, che non ha trovato l'accordo per il riscatto ma continua a lavorare sotto traccia per riportarlo nella Capitale, e l'Inter, a caccia di un nuovo volto in difesa dopo le difficoltà riscontrate con la Fiorentina per arrivare a Milenkovic.

David Silva (in scadenza al Manchester City nel 2020)

Il trasferimento alla Lazio è praticamente cosa fatta. La tanto attesa firma sul contratto potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’accordo è stato già trovato da tempo: contratto triennale con base fissa compresa tra 2,5-3 milioni di euro più diversi bonus facilmente raggiungibili. L’ingaggio totale lieviterà tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione. Il giocatore ha detto sì, ma prima vuole terminare del tutto la sua avventura al Manchester City. Quanto costa? Zero, essendo svincolato.

Memphis Depay (in scadenza al Lione nel 2021)

Il giustizieri della Juventus di Maurizio Sarri è in scadenza con il Lione (30 giugno 2021) e già in estate potrebbe lasciare la Ligue 1. Prima dell’infortunio al crociato, 9 gol in 13 partite in campionato, 5 in altrettante presenze in Champions League: una rete ogni 107 minuti giocati, numeri che fanno gola a tante big del calcio europeo. Quanto costa? I francesi vogliono 30 milioni. A chi farebbe comodo? Come nel caso di Bale, il 26enne olandese sarebbe perfetto per il tridente d’attacco del Milan di Stefano Pioli, aggiungendo velocità e imprevedibilità ai centimetri ed all’esperienza di Ibra, rinnovo permettendo.

