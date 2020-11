L’Inter potrebbe davvero decidere di privarsi di Christian Eriksen dopo neanche un anno dal suo arrivo dal Tottenham? Le voci si stanno facendo sempre più insistenti e per il danese l’ipotesi di un rientro in Premier League, suo habitat naturale, non sembra più così impossibile. Secondo il sito inglese 'Football Insider' , Eriksen potrebbe addirittura tornare esattamente nella sua ultima squadra, quel Tottenham allenato da José Mourinho che ora occupa i piani alti della classifica.

Maurizio Zamparini parla a Tuttosport: "Ne sono ancora convinto. Paulo è un fuoriclasse ma anche un bravissimo ragazzo, non capisco perché molti addetti ai lavori tendano a dimenticarselo. Che non sia titolare in A è una bestemmia, Paulo avrebbe dovuto seguire il mio consiglio di tre anni fa, quello di andare via dalla Juve. Il suo calcio è fantasia, è più per Barcellona o Real Madrid, ma lui mi ha sempre detto di trovarsi bene alla Juve. E ora gli darei lo stesso consiglio. Paulo è un fuoriclasse e non un vice, alla Juve c'è già Cristiano Ronaldo e con CR7 alla Juve consiglio a Paulo di diventare il numero uno altrove. Non ci sentiamo da un po' ma sono affezionato a lui, e poi a me piacciono i giocatori di qualità come Paulo, Messi, Ronaldo, Ibrahimovic".