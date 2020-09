Continua a tenere banco, in casa Fiorentina, la questione Federico Chiesa. Attorniato dal solito nugolo di microfoni e taccuini, al termine dell'allenamento odierno dei Viola, il presidente Rocco Commisso non si è sbilanciato, nonostante sembri prendere sempre più corpo la trattativa con la Juventus, che dovrà presentare un'offerta non al di sotto dei 60 milioni di euro: