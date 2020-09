Radja Nainggolan è tornato all'Inter. Almeno momentaneamente, in attesa di far luce sul proprio futuro. Ma non è l'unico a vivere nel limbo: con lui c'è anche Ivan Perisic, l'altro "epurato" dopo l'arrivo di Conte 12 mesi fa. Un altro che aspetta soltanto di capire quale maglia, tra quella nerazzurra e quella del Bayern, vestirà nella prossima stagione.

Intanto, la volontà del Bayern è chiara: riscattare Perisic. Anche se un accordo con l'Inter non c'è ancora. Come rivela 'Sky', infatti, i bavaresi hanno offerto 12 milioni di euro per trasformare il prestito di un anno fa in acquisto a titolo definitivo, tentando dunque di ottenere uno sconto sui 20 milioni inizialmente accordati. Ma a Milano non ci stanno e hanno risposto picche: vogliono almeno 15 milioni per lasciar partire definitivamente in direzione Monaco l'esterno croato, arrivato dal Wolfsburg nell'estate del 2015.

Calciomercato Brozovic giura fedeltà all'Inter: "Amo questa maglia e Milano" DA 4 ORE

Si continua a trattare, insomma. Verso un finale prevedibilmente felice per ambo le parti. Il Bayern vuole trattenere Perisic, autore di una buona stagione d'esordio e in campo anche nelle partite decisive della Champions League conquistata dai tedeschi. L'Inter, invece, ha già fatto capire chiaramente di non contare sul croato nemmeno per l'annata che verrà, considerata anche la sua difficile collocazione nel 3-5-2 di Conte. Lavori in corso.

Inter, offerta per Kanté, Emerson e Giroud. Van de Beek allo United

Calciomercato Vidal-Inter, l'affare si scalda: via alla trattativa col Barcellona DA 20 ORE