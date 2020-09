Il calcio di Pirlo, a detta dello stesso tecnico, prevede un centravanti e, allora, con il ritorno di Alvaro Morata sembra che il rebus attaccanti in casa Juventus sia pronto a risolversi una volta per tutte. Lo spagnolo è pronto a tornare all'ombra della Mole, dove nel 2016 ha potuto anche accarezzare quel sogno Champions League che da anni sembra essersi tramutato in incubo per i tifosi juventini. Secondo Sky, infati, il club bianconero avrebbe trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per lo spagnolo. Un'operazione da 54 milioni di euro complessivi: 9 per il prestito oneroso e 45 per il diritto di riscatto, e l'ulteriore possibilità da parte della Juventus di rinnovare il prestito anche per la stagione successiva, quella 2021-2022. L'attaccante è atteso a Torino nella giornata di martedì per svolgere tutti gli esami di rito e cominciare il suo nuovo capitolo in maglia bianconera.