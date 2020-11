Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Aouar sospeso dal Lione: su di lui Juventus e Arsenal

L’Equipe lancia la palla, Tuttosport la raccoglie: Houssem Aouar, sospeso dal Lione per aver saltato un allenamento dopo la partita contro l’Angers, salterà il match con il Reims ed è in rotta con la società. La Juventus è tra i club interessati a lui: il centrocampista costa non meno di 60-70 milioni di euro.

La nostra opinione: La Juventus è molto attenta a queste dinamiche di calciomercato: secondo l’Equipe Houssem Aouar sarebbe già stato inserito nella lista dei possibili trasferimenti del Lione dopo la sua ultima intemperanza, e i bianconeri sono tra i club più interessati al giocatore, insieme all’Arsenal. Il contratto del centrocampista scade nel 2023, ma è impensabile in questo momento che qualcuno sia disposto ad arrivare alla cifra di 60-70 milioni di euro richiesta dal presidente Aulas. Anche 50 milioni sono tanti e allora in casa Juve proveranno a ragionare sulla formula di un prestito biennale con successivo riscatto – cosa che negli ultimi tempi va tanto di moda – per poter dilazionare il pagamento del cartellino nel tempo.

Rinnovo di Dybala: situazione di stallo

In casa Dybala, anche nei giorni delle partite, si parla del rinnovo di Dybala, al momento in stallo: il contratto della Joya scade nel 2022 e dall’Inghilterra (Team Talk) riportano di grande interesse da parte di tre squadre, Inter, Manchester United e Real Madrid. Tra poco sarà tempo di decidere il da farsi.

La nostra opinione: La Juventus tentenna: tenere Dybala oppure sacrificarlo? I dubbi dei dirigenti bianconeri sono giustificati: il rendimento di Alvaro Morata, tornato in pompa magna alla Vecchia Signora e capace di una continuità realizzativa difficile da pronosticare, sta facendo pensare a un possibile rinnovo del prestito (altri 10 milion) o addirittura a un riscatto definitivo da parte della Juventus (per 45 milioni). Dall’altra parte Dybala sta deludendo le aspettative, a causa anche di fastidi e infortuni che ne hanno tarpato le ali in questo inizio di stagione. In questo momento un rinnovo al rialzo da parte dei bianconeri sembra fuori discussione, con il contratto in scadenza nel 2022 c’è ancora tempo, ma non tantissimo. Inter, Manchester United e Real Madrid osservano da vicino la situazione.

Milan, quanto costa Thauvin?

Paolo Maldini ha apertamente manifestato l’interesse del Milan nei confronti di Thauvin, fantasista dell’Olympique Marsiglia: Todofichajes.com ci informa che l’offerta del Milan sarebbe di un contratto di 4 anni a 3 milioni per il giocatore che è attualmente in scadenza di contratto.

La nostra opinione: Il Milan ci ha abituati negli ultimi tempi a mettere nel mirino giocatori giovani e di talento: il caso di Florian Thauvin sarebbe leggermente diverso, come ha ammesso lo stesso Paolo Maldini. Si tratta infatti di un giocatore dalla qualità indiscutibile e un’età – 27 anni – matura, pronta a fare quel definitivo salto di qualità che si attende da anni: in molti affiancano il suo nome a quello di Hakan Calhanoglu, giocatore anch’egli in scadenza di contratto, e in effetti il ruolo sarebbe proprio quello. Un rinforzo di qualità nella zona di campo “che scatena la fantasia” sarebbe comunque ben accetta anche perché al momento il sostituto naturale del turco non esiste, visto che spesso lascia il suo posto a Krunic, giocatore dalla caratteristiche più difensive.

