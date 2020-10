Mercato chiuso in Serie A, mercato chiuso anche all'estero. Come sempre con qualche botto, qualche affare mancato, qualche operazione a sorpresa. Nonostante una finestra più povera del solito a causa del ben noto contesto mondiale, le emozioni non sono mancate nemmeno in Inghilterra, in Spagna, in Germania, in Francia e nel resto d'Europa. Con Leo Messi, rimasto al Barcellona dopo aver concretamente minacciato l'addio, nel ruolo del protagonista principale pur senza muoversi di un millimetro.

Caos Barcellona, Suarez all'Atletico, Real immobile

Messi è il centro di gravità permanente di tutto quel che è accaduto al Barcellona dopo la scioccante eliminazione dalla Champions League e il secondo posto in Liga. Se l'argentino è rimasto, l'amico Luis Suarez è stato spinto sull'uscio. E l'Atletico Madrid ne ha approfittato, nonostante l'ìnteresse della Juventus. Il problema è che il Barça non ha trovato un rimpiazzo: l'arrivo dal Lione di Depay è stato frenato dal mancato addio di Dembélé e Lautaro Martinez è rimasto all'Inter. Via Rakitic, Vidal e Arthur per far spazio a Pjanic. Quanto all'Atletico, che ha ceduto Morata alla Juve, ecco la doppia operazione in extremis con l'Arsenal: Lucas Torreira a Madrid, Thomas Partey a Londra. E il Real? Aveva annunciato che non avrebbe fatto follie e non le ha fatte. O meglio, non ha fatto proprio nulla: l'unico volto nuovo per Zidane è Martin Odegaard, rientrato dal prestito alla Real Sociedad.

I 5 acquisti top della Liga

Calciatore Da a Costo PJANIC Juve -> Barça 60 mln € TRINCAO Braga -> Barça 31 mln € S.DEST Ajax -> Barça 21 mln € SUAREZ Barça -> A.Madrid gratuito RAKITIC Barça -> Siviglia 1,5 mln €

Luis Suárez Credit Foto Eurosport

Chelsea scatenato, l'Everton sogna in grande

Sembrava non dover smuovere particolarmente le acque nemmeno il Liverpool, che in realtà qualcosina ha fatto: Thiago Alcantara è la ciliegina sulla torta, assieme al portoghese Diogo Jota e al greco Tsimikas. Il Manchester City ha nuovamente virato le proprie attenzioni sulla difesa, reparto per il quale da anni spende e spande in ogni direzione: basteranno Ruben Dias e Aké per far dormire sonni tranquilli a Guardiola? Occhio all'Arsenal: Thomas è un gran colpo, così come l'arrivo a zero di Willian dal Chelsea. L'oscar del mercato, in attesa che la stagione emetta le vere sentenze, va proprio ai Blues: Thiago Silva porta esperienza, Werner e Havertz la gioventù dei potenziali campioni, senza dimenticare Ziyech e Chilwell. I botti del Manchester United, perennemente in crisi, si chiamano Van de Beek, Alex Telles e, dulcis in fundo, lo svincolato di lusso Edinson Cavani. Quelli del Tottenham portano il nome del beniamino Gareth Bale e di Sergio Reguilon. Chi si è davvero migliorato, però, è l'Everton di Ancelotti, di James Rodriguez e di Allan. E il primo posto in solitaria dopo quattro turni lo conferma.

I 10 acquisti top in Premier League

Calciatore Da a Costo HAVERTZ B.Lev -> Chelsea 80 mln € RUBEN DIAS Benfica -> M.City 68 mln € WERNER Lipsia -> Chelsea 53 mln € CHILWELL Leicester -> Chelsea 50 mln € THOMAS A.Madrid -> Arsenal 50 mln € ZIYECH Ajax -> Chelsea 40 mln € VAN DE BEEK Ajax -> M.United 39 mln € T. ALCANTARA Bayern -> Liverpool 30 mln € JAMES R.Madrid -> Everton gratuito BALE R.Madrid -> Tottenham prestito

Bayern last minute, è il PSG degli italiani

In Bundesliga, il Bayern ha aperto e chiuso le danze: Sané è arrivato a inizio luglio, Douglas Costa e lo svincolato Choupo-Moting sul gong. In mezzo il doloroso, ma inevitabile, addio a Thiago Alcantara. Il Borussia Dortmund ha risposto prendendo il contesissimo Meunier senza costi, allontanando Sancho dai tentacoli del Manchester United e pescando pure il suo erede, l'adolescente Jude Bellingham dal Birmingham City: non male. Asse Lipsia-Roma: via Schick, al Bayer Leverkusen, e dentro al suo posto Kluivert. Mentre l'Hertha, che ha trattenuto Piatek, si è assicurata Guendouzi dall'Arsenal. Più Tousart, giustiziere della Juventus in Champions League, preso dal Lione a stagione ancora in corso.

I 5 acquisti top in Bundesliga

Calciatore Da a Costo SANE' M.City -> Bayern 45 mln € BELLINGHAM Birmingham -> Dortmund 23 mln € SORLOTH C.Palace -> Lipsia 20 mln € DOUGLAS COSTA Juve -> Bayern prestito MEUNIER PSG -> Dortmund zero

In Francia, occhi puntati come sempre sul Paris Saint-Germain. I principali volti nuovi parlano italiano: Alessandro Florenzi e Moise Kean, presi - non senza un pizzico di sorpresa - da Roma ed Everton. Oltre al riscatto dall'Inter di Mauro Icardi e all'arrivo dal Porto di Danilo Pereira, passato senza lasciar traccia anche da Parma. La Ligue 1 accoglie altri elementi della Serie A, equamente divisi tra Lione e Rennes: Mattia De Sciglio e Lucas Paquetá da una parte, Daniele Rugani e Dalbert dall'altra.

La top 5 acquisti della Ligue 1

Calciatore Da a Costo DAVID Gent -> Lille 32 mln € DOKU Anderlecht -> Rennes 26 mln € PAQUETA' Milan -> Lione 20 mln € FLORENZI Roma -> PSG Prestito KEAN Everton -> PSG Prestito

Lucas Paqueta Lyon Credit Foto Getty Images

Da Vertonghen a Perotti: i colpi degli altri campionati

Per un breve ma intenso periodo, in realtà, la copertina del mercato estero se l'è presa il Benfica con l'ex Tottenham Vertonghen e il brasiliano Everton. Poi il mancato accordo con Cavani ha diminuito entusiasmo e aspettative, anche se le Aquile hanno chiuso con Todibo dal Barcellona. E ora in Portogallo, dove la finestra di mercato non si è ancora chiusa, è il Porto a voler fare la voce grossa: Felipe Anderson, Lemar ed Hector Herrera sono idee di lusso per la Primeira Liga. In Turchia il colpo è Diego Perotti, arrivato al Fenerbahçe dalla Roma. In Olanda, infine, il sostituto del neo atalantino Lammers al PSV sarà l'israeliano Eran Zahavi: a Palermo è stato una meteora, in patria e in Cina ha segnato a raffica e ora, a 33 anni, vuole riprendersi l'Europa che conta.

