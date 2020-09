“Benjamin Button”. Come sempre conciso, diretto, ficcante. Poche parole, due, ad accompagnare la foto sui social dopo la doppietta contro il Bologna. Le stesse parole con cui si è definito nell'immediato post partita. Due come le reti all’esordio nel nuovo campionato, appunto. Due come “Zlatan Ibrahimovic”, quel nome tanto spigoloso a pronunciarlo e sempre più di moda, come se ci fosse ancora qualcosa da dimostrare. Il mondo Milan è tutto sulle spalle di Zlatan, l’Atlante rossonero che si rafforza con il trascorrere delle stagioni. Anche se “se avessi avuto 20 anni avrei fatto altri 2 gol”. Consapevolezza.

La stessa consapevolezza che lo ha portato a sentirsi l’uomo simbolo del Milan in sede di trattativa per il nuovo contratto. Come dargli torto. Arrivato a gennaio tra due fuochi, quello dell’entusiasmo e dello scetticismo, Ibra ha chiuso la passata stagione in doppia cifra di gol. In un girone solo e con l’incognita del lockdown. Gli ultimi colpi di un fuoriclasse sulla strada del declino? Macché. Primo gol rossonero della stagione contro lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League, doppietta ammazza-Bologna all’esordio nella nuova Serie A. Quel Bologna allenato dall’amico Mihajlovic e in cui avrebbe potuto giocare. Ma Zlatan “Benjamin” Ibra sentiva di avere ancora qualcosa da dare al Diavolo. Lo ha ripetuto più volte: “Se non sarò utile, andrò via”. Non è andato via ed è utile alla causa, eccome se lo è. Ѐ molto di più. Ha avuto ragione lui, ancora una volta.

Serie A, i marcatori più anziani di Zlatan

La doppietta contro il Bologna è arrivata a 38 anni, 11 mesi e 18 giorni. Scavalcato di pochi giorni Luca Toni nella classifica dei marcatori più “anziani” nella storia della Serie A: il campione del Mondo 2006 si è fermato a 38 anni, 11 mesi e 12 giorni. Due dei protagonisti del mercato nell’estate 2006, quella di Calciopoli: entrambi in lizza per la maglia dell’Inter, Zlatan conteso anche dal Milan. La storia è ben nota: Ibra in nerazzurro, Toni ancora un anno a Firenze prima di volare al Bayern Monaco. Intrecci.

GIOCATORE ULTIMO GOL ETA' Zlatan Ibrahimovic Milan Bologna 2-0, 2020 38 anni, 11 mesi, 18 giorni Nestor Sensini Cagliari-Udinese 2-1, 2006 39 anni, 2 mesi, 27 giorni Carlo Reguzzoni Milan-Pro Patria 4-2, 1947 39 anni, 8 mesi, 3 giorni Paolo Maldini Milan-Atalana 1-2, 2008 39 anni, 9 mesi, 4 giorni Sergio Pellissier Chievo-Fiorentina 3-4, 2019 39 anni, 9 mesi, 15 giorni Francesco Totti Torino-Roma 3-1, 2016 39 anni, 11 mesi, 29 giorni Pietro Vierchowod Piacenza-Salernitana 1-1, 1999 40 anni, 1 mese, 17 giorni Sivlio Piola Novara-Milan 1-1, 1954 40 anni, 4 mesi, 9 giorni Alessandro Costacurta Milan-Udinese 2-3, 2007 41 anni e 25 giorni

Chi rimane davanti a Zlatan nella classifica dei mercatori più anziani nella storia della Serie A? Il prossimo obiettivo è Nestor Sensini: ultima rete in Cagliari-Udinese 1-2 del gennaio 2006 a 39 anni, 2 mesi e 27 giorni. Poi Carlo Reguzzoni, Paolo Maldini, Sergio Pellissier, Francesco Totti. Tutti a segno l’ultima volta prima di compiere 40 anni. Il podio è tutto ultra 40enne: Pietro Vierchowod, Silvio Piola e Alessandro Costacurta. Ci sarà tempo. Ibra non ci pensa e continua a trascinare il Milan: il Benjamin Button rossonero ha il Diavolo tutto sulle sue spalle. E non si pone limiti: per se stesso e per il Milan.

