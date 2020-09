L'intesa tra il bomber bosniaco e il club bianconero è totale, così come quella tra Paratici e i capitolini: biennale da 7,5 milioni più bonus, 15 milioni alla Roma. Milik, dopo l’iniziale no alla proposta da 5 milioni (con i bonus) per cinque anni, è passato ad un atteggiamento più cauto non partecipando alla seduta mattutina agli ordini di Gattuso e lasciando Castel Volturno mentre i compagni erano in campo. I primi contatti con il suo agente David Piantak, sbarcato da poco in Italia, hanno dato il via a un dialogo positivo con i dirigenti giallorossi. Vanno limati i dettagli, ma nella giornata di giovedì può arrivare la tanto attesa fumata bianca.