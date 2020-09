Nemmeno il COVID-19 frena l'acquisto di Keita Balde da parte della Sampdoria. Come si apprende dal sito della Lega, è ufficiale il ritorno in Serie A dell'ex attaccante di Lazio e Inter, che dunque lascia nuovamente il Monaco per giocare nella Genova blucerchiata.

Non ancora rivelati i termini dettagliati dell'affare tra Monaco e Sampdoria, in attesa di un comunicato ufficiale da parte dei due club. Come emerso nei giorni scorsi, però, Keita arriva alla Samp in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione da 10 milioni di euro complessivi. E un altro rinforzo per Claudio Ranieri dopo Antonio Candreva, nell'ottica di ribaltare un avvio di campionato che ha visto i blucerchiati perdere prima a Torino contro la Juventus e poi, nonostante un iniziale doppio vantaggio, anche in casa contro il Benevento.

Calciomercato Keita fa le visite con la Samp, ma ha il Covid: in isolamento 21 ORE FA

A causa del COVID-19, Keita dovrà però attendere prima di esordire assieme ai nuovi compagni. Come comunicato nella giornata di ieri dalla Sampdoria, il senegalese è "risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo".

Ranieri: "La Serie A che riparte dopo il Covid è falsata. Non è una scusa, è la realtà"

Calciomercato Keita fa le visite con la Samp, ma ha il Covid: in isolamento 21 ORE FA