Può essere considerata la conferenza di ingresso nella nuova stagione, se è vero che l'Inter non è scesa in campo nella prima giornata contro il Benevento, gara rinviata a mercoledì della prossima settimana. A 24 ore dal debutto contro la Fiorentina, Antonio Conte e Beppe Marotta hanno fatto il punto su più di un argomento: mercato in primis, ma anche gestione della rosa e casi Perisic ed Eriksen. Ecco cosa abbiamo capito dalle parole dell'allenatore nerazzurro e del suo amministratore delegato.

1) Un colpo alla Kanté è complicatissimo

"Opportunità di mercato", e poi "nessun grande investimento". Insomma, lo spazio per un ultimo acquisto a sensazione pare proprio non esserci. Nell'era del COVID, l'Inter ha deciso di non abbandonarsi a follie per migliorare ulteriormente una rosa già da scudetto, nonostante le innumerevoli voci di trattative in corso o semplici interessamenti. Il pensiero corre immediatamente a quel N'Golo Kanté che Conte ha già conosciuto - e con il quale ha già vinto - al Chelsea. I nerazzurri hanno pensato a lui, ma è complicato pensare che possano intavolare una trattativa concreta per portarlo a Milano. A meno di una cessione corposa, da una cinquantina di milioni. Che però, e il riferimento a Milan Skriniar non è casuale, andrebbe a scoprire ulteriormente gli altri reparti. La classica coperta corta.

2) Perisic può davvero restare

Nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di scommetterci anche solo un centesimo. Troppo diversi, troppo distanti i mondi (tattici) di Ivan Perisic e Antonio Conte. E invece, man mano che i giorni passano e il fatidico primo lunedì di ottobre si avvicina, le possibilità che il croato rimanga all'Inter aumentano in maniera vertiginosa. Come rivelato da Marotta, "le condizioni per lui e per Nainggolan sono cambiate rispetto a un anno fa, dove c'erano delle linee guida da imporre". Perisic potrebbe mettersi a disposizione nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, dove - in attesa di Darmian e considerando Kolarov un terzo difensivo a tutti gli effetti - rimangono Young e l'incognita Asamoah. Lo ha già fatto in amichevole e il suo entusiasmo, a fronte di compiti non esattamente semplici da digerire, è piaciuto a Conte. Che ora pare davvero pronto a puntare su di lui.

3) Eriksen non è incedibile

"Eriksen valore aggiunto? Lo sono tutti, da lui a Pirola, il più giovane del gruppo". Questo è Antonio Conte. Un personaggio che non si fa troppi problemi nel portare avanti le proprie idee, anche a costo di sacrificare il colpo del mercato invernale. L'arrivo di Arturo Vidal, lui sì apprezzatissimo dall'allenatore, sembra chiudere ulteriormente le porte a Eriksen dopo le tante esclusioni della seconda parte della scorsa stagione. Una situazione piuttosto delicata da gestire, considerando gli sforzi fatti dalla dirigenza per portare a Milano l'ex campione del Tottenham. Che probabilmente resterà, in quanto rappresenta pur sempre un patrimonio da non sperperare, ma che non può essere inserito nella lista degli incedibili.

4) La rosa di Conte sarà più ampia

Marotta lo ha detto chiaro e tondo: la rosa nerazzurra sarà numericamente più ampia rispetto a quella della scorsa stagione. Quando "capitava che Conte si girasse verso la panchina e non trovasse centrocampisti". Una o due uscite non sono dunque escluse - e, dopo la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria, il pensiero corre immediatamente ad Andrea Ranocchia, ma non si andrà troppo oltre. Sempre facendo combaciare il lato tecnico e quello economico, come più volte ripetuto dall'amministratore delegato.

5) Appianate le divergenze estive

Nessuna incomprensione, solo "normali scambi di vedute", ha precisato Conte. Perché "in ogni famiglia è giusto che ognuno esprima la propria opinione, giusto o sbagliato che sia". Un concetto rafforzato da Marotta, secondo il quale "ci sta che questi confronti siano duri, è nelle dinamiche dello sport. Se non c'è tensione subentra il rilassamento". Tradotto: gli sfoghi dell'allenatore post Atalanta e Siviglia, seguiti da un vertice thriller con Steven Zhang e la dirigenza, sono da considerarsi acqua passata. Non è escluso che tornino a galla alle prime difficoltà, anzi. Ma intanto le due parti hanno scelto a tutti gli effetti di proseguire sulla stessa strada, affrontando insieme le inevitabili difficoltà dei prossimi mesi. Tutto a vantaggio dell'Inter.

