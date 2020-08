All'indomani della bruciante sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, non si fermano le indiscrezioni sul futuro di Leo Messi. Mentre la Gazzetta dello Sport fa capire come Suning stia cercando l'appoggio di Xi Jinping e del governo cinese per provare l'affondo mentre Sport non ha dubbi i tre club che vogliono Leo sono PSG, Inter e Juventus. City meno interessato...

Anche nel giorno del dolore e dell’amarezza, Leo Messi resta la suggestione di mercato che stuzzica la fantasia del tifoso interista. Mentre il neo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman insiste nel ripetere quanto ritenga centrale la Pulce nel suo progetto tattico e tecnico (“Leo è il Barcellona e il Barcellona è Messi, è giusto che chiuda qui la carriera”): in Catalogna, dopo le indiscrezioni di Radio Catalunya degli scorsi giorni sui dubbi di Leo espressi nel colloquio col neoallenatore, il quotidiano Diario Sport aggiunge una squadra al lotto di club che sogna di strappare il marziano argentino al Barça. Già perché oltre alle chiacchieratissime Paris Saint Germain e all’Inter, c’è anche la Juventus tra le pretendenti.

City variabile impazzita ma Guardiola punta a un restyling giovane

Secondo Sport PSG, Inter e Juventus avrebbero un vantaggio maggiore rispetto ai top club della Premier League perché in grado di fornire alla Pulce un solido progetto sportivo: in Inghilterra l’unica reale opzione potrebbe essere il Manchester City di Guardiola, ma a Manchester proprio Pep ha in mente di attuare un’importante opera di rinnovamento e ringiovanimento dell’organico che lascerebbe poco spazio a un investimento pesante su LM10.

Il PSG ha Neymar, Suning cerca l’appoggio di Xi Jinping...

Per competitività della rosa e possibilità di tornare a rivincere la Champions dopo 6 anni: la squadra più attrezzata sembrerebbe essere il Paris Saint Germain dove giocano Leo ritroverebbe tanti amici (da Neymar a Di Maria) ma anche un connazionale con cui non è mai andato troppo d’accordo: Mauro Icardi. Sia Diario Sport che la Gazzetta dello Sport però pongono l’accento sul fair play finanziario, le spese e i conti del club parigino sono monitorati attentamente dalla UEFA, anche se va ricordato che la precedente indagine lo scorso anno si è conclusa senza sanzioni e senza che il TAS potesse riaprire il fascicolo. Nasser Al Khelaifi in cuor suo sogna di poter allestire il tridente da sogno: Neymar-Messi-Mbappé, ma il monte stipendi già altissimo schizzerebbe alle stelle visto che solo per pagare i tre top player si supererebbero abbondantemente i 100 milioni di euro. Servirebbero cessioni imponenti ma in tempi di pandemia non è semplice trovare acquirenti disposti ad accollarsi gli ingaggi galattici dei giocatori del PSG...

Juventus e Inter invece dalla loro possono contare sulla sponda del regime fiscale vigente nel Belpaese e che ha portato anche il papà di Leo, Jorge a trasferire la sede legale delle proprie società proprio a Milano, per avviare un’attività che permetta di cogliere le agevolazioni fiscali più favorevoli rispetto a quelle attualmente in vigore in Spagna. Per credere nel colpo da sogno però Suning cerca una sponda dal Governo cinese e dal numero uno del partito comunista Xi Jinping. L’idea di Suning sarebbe quello di prendere Messi e sfruttare l’immagine del plurivincitore del Pallone d’oro nello sterminato mercato cinese. Un’operazione simile a quella che la Juventus ha fatto con CR7 ma con una potenza di fuoco doppia: visto che si agirebbe in due paesi e Cina.

...e la Juve sogna la coppia da sogno Leo-CR7

Proprio la Juventus, rappresenta la terza squadra che secondo Sport potrebbe mettersi in testa di iscriversi alla corsa per Messi: secondo il quotidiano catalano i bianconeri sarebbero allettati dall’idea di riunire Leo e Cristiano nella stessa squadra, una super coppia da 11 Palloni d'Oro. Ovviamente, in un momento storico come quello attuale, servirebbe abbassare sensibilmente il monte ingaggi ma almeno in Catalogna credono all’eventualità... Staremo a vedere, di sicuro la lunga estate in cui Messi è sul mercato è appena iniziata.

