Il difensore centrale brasiliano è triste dopo il ko con il Bayern Monaco nella finalissima di Champions League a Lisbona: "Mi scuso con i tifosi e ringrazio tutti i nostri tifosi per il loro amore, è finita come non volevo. Il mio futuro? Voglio giocare ancora 3-4 anni ed essere competitivo al Mondiale in Qatar".

"È stata la mia ultima partita a Parigi. Sono triste. Mi scuso con i tifosi. Ringrazio tutti i nostri tifosi per il loro amore. Tornerò a Parigi, club che mi è piaciuto e che ho nel cuore, in un altro ruolo. Voglio giocare altri 3-4 anni ed essere competitivo ai Mondiali in Qatar". Con queste parole, pronunciate a RMC Sport subito dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco nella finale di Champions League a Lisbona, Thiago Silva dice di fatto ufficialmente addio al PSG dopo 8 anni.

"Il mio addio? Decisione del club"

Il difensore centrale brasiliano ex Milan sfoga la propria frustrazione anche ai microfoni di Sky: "La Champions era il mio sogno, quello della squadra, soprattutto in questo anno importante per il club. Volevo far di tutto per vincere questa Coppa, per entrare in un modo diverso nella storia. La delusione è grande ma dobbiamo andare avanti: sono stati due mesi molto difficili. Però ho dato tutto per questa squadra, in futuro vedremo quel che abbiamo fatto qui. Qui al PSG è stata l'ultima partita, è stata una decisione del club, la accetto".

Sulla Fiorentina

"Quel che dicono sulla Fiorentina non è vero: la cosa vera è che il mio agente parla con loro e con altri ma non c'è niente firmato. Nei prossimi giorni capirò bene quel che è arrivato e deciderò".

