Nonostante la secca smentita della Fiorentina in merito a un presunto incontro tra la dirigenza e Maurizio Sarri, le voci sull'interessamento dei viola nei confronti dell'ex allenatore di Juventus e Napoli si fanno sempre più insistenti. Rimasto fermo dopo essere stato esonerato dai bianconeri lo scorso agosto a seguito dell'eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione, Sarri viene considerato l'uomo giusto dalla Fiorentina per aprire un ciclo. L'idea del club toscano sarebbe quella di proporgli un contratto di 3 anni.