Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Milan, Scamacca come vice Ibra. La Fiorentina vuole Gattuso IERI A 06:59

Il futuro di Messi

35° titolo con la maglia del Barcellona. La notte di Siviglia è l'ennesimo capolavoro di Lionel Messi. I catalani parole al miele rivolte al Barcellona e celano la volontà di rimanere al Camp Nou anche nella prossima stagione: Una doppietta da favola (con un gol da cineteca) e il. La notte di Siviglia è l'ennesimo capolavoro di Lionel Messi. I catalani travolgono 4-0 l’Athletic Bilbao e regalano il primo trofeo, la Coppa del Re, a Ronald Koeman, mentre le voci di mercato spaventano i tifosi. PSG e Manchester City sono in prima fila per portarsi via l’argentino. Le dichiarazioni della Pulce a fine match sonorivolte al Barcellona e celano la volontà di rimanere al Camp Nou anche nella prossima stagione:

"È speciale essere il capitano del Barcellona. Un club in cui sono stato per tutta la vita. È molto speciale per me".

La radio catalana Rac 1 ha fatto il punto sul rinnovo di Lionel spiegando che è partita la trattativa per il nuovo contratto. La crisi del club, amplificata dal Covid, porteranno il presidente Laporta a offrire una cifra decisamente più bassa rispetto all'attuale. Ma il Barcellona ha altre due carte da giocarsi: offrirà all'argentino la possibilità di rimanere nella dirigenza a fine carriera e, soprattutto, gli prometterà che nel progetto 2021/22 ci sarà Erling Haaland, ora al Borussia Dortmund. Nelle scorse settimane c'è già stato un primo incontro con il padre Alf-Inge e l'agente Mino Raiola. Dall'entourage di Messi intanto, riferisce Mundo Deportivo, viene ribadito che un'offerta ufficiale per il rinnovo non è ancora stata recapitata, ma il dossier entra nel vivo e Laporta stesso ha confermato a El Chiringuito: "Il rinnovo di Leo procede in maniera adeguata, sono convinto che voglia restare al Barça".

Messi, gol da favola: finta e sinistro nell'angolino

Calciomercato 2020-2021 Donnarumma vale 10 milioni di euro all’anno? IERI A 11:46