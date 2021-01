La trattativa si era complicata nelle ultime ventiquattr'ore per via della solita pendenza giuridica aperta dal presidente del Napoli nei confronti di Milik, reo di aver pubblicizzato il ristorante di sua proprietà in Polonia senza il consenso del club partenopeo, detentore - lo ricordiamo - di tutti i diritti di immagine dei suoi giocatori per volere dello stesso De Laurentiis, che accusò l'attaccante anche di essere uno dei principali "fomentatori" dell'ammutinamento della squadra ai tempi di Carlo Ancelotti. Secondo le indiscrezioni "ADL" avrebbe poi rinunciato alla causa legale, soprassedendo.