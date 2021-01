Fumata nera. Il ritorno a casa di Tiago Pinto dopo la missione di Milano è la conferma che Dzeko non sarà un giocatore dell'Inter nella stagione in corso. Nonostante l'interesse di entrambi i club ad operare lo scambio Dzeko-Alexis Sanchez, non è stato trovato l'accordo, a causa dell'ingaggio del bosniaco... L'Inter era disposta a pagare solo parte dello stipendio dell'ex, ormai, capitano giallorosso e la trattativa è franata con un nulla di fatto (anche se Conte ha precisato di non aver mai chiesto il giocatore). Il dg della Roma è rientrato nella Capitale alle 20.35 e ha pronunciato solamente la frase: “Di Dzeko parlerò a fine mercato”.

Dzeko-Fonseca: e adesso?

E adesso, sarà compito proprio di Tiago Pinto - insieme agli altri ragazzi della rosa della Roma - di cercare di trovare una pace, una sorta di patto di non belligeranza fino a giugno. C'è comunque un'Europa League da portare a termine e, soprattutto, un campionato che vede i giallorossi al 3° posto, con l'obiettivo Champions alla portata. E uno come Dzeko, ça va sans dire, torna sicuramente utile alla Roma considerando che già in questa annata aveva collezionato 8 reti in 20 presenze (in tutte le competizioni), e 19 reti in 43 presenze nella passata stagione. Fonseca accetterà dopo aver messo il giocatore fuori rosa? Il tutto era nato dopo la lite in seguito al discorso 6 sostituzioni in Roma-Spezia di Coppa Italia...

Roma-Benevento, Serie A 2020-2021: l'allenatore della Roma Paulo Fonseca dà indicazioni a Edin Dzeko (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Ormai è impossibile piazzarlo altrove

Andati in fumo gli scambi Dzeko-Bernardeschi, Dzeko-Eriksen e Dzeko-Sanchez, è diventato ormai impossibile trovare un acquirente per l'attaccante bosniaco. C'era chi si era presentato, come il West Ham che aveva offerto 15 milioni, ma in quel caso fu proprio Dzeko a dire di no, volendo restare in Serie A. O sarà pace con Fonseca, o Dzeko si ritroverà fuori rosa fino al termine della stagione.

Conte: "Dzeko? Io non ho chiesto niente, voi fate fumo"

