Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, accordo verbale praticamente raggiunto tra Udinese e Tottenham per il passaggio agli spurs del laterale mancino box to box Destiny Udogie, già entrato nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. La cifra dell'affare si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Il ragazzo, classe 2002, resterebbe comunque ancora un anno in Friuli in prestito.