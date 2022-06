Ilkay Gündogan vicino all'addio al Manchester City? È la rivelazione della Bild che ha tirato fuori nuovi dissidi tra il centrocampista tedesco e il tecnico Guardiola. Già i due avevano battibeccato in passato, ma ora il classe '90 spera di trovare una nuova destinazione dopo la gestione - a suo dire discutibile - dell'ultima stagione. Gündogan, dopo essere partito come titolarissimo, si è ritrovato spesso e volentieri in panchina nell'ultima parte dell'anno, cioè nel momento clou della stagione. Vedi le due panchine nelle vicino all'addio al? È la rivelazione dellache ha tirato fuori nuovi dissidi tra il centrocampista tedesco e il tecnico. Già i due avevano battibeccato in passato, ma ora il classe '90 spera di trovare una nuova destinazione dopo la gestione - a suo dire discutibile - dell'ultima stagione. Gündogan, dopo essere partito come titolarissimo, si è ritrovato spesso e volentieri in panchina nell'ultima parte dell'anno, cioè nel momento clou della stagione. Vedi le due panchine nelle semifinali contro il Real Madrid che hanno lasciato un po' tutti sorpresi. A 31 anni, questo potrebbe essere il suo ultimo 'grande' contratto, e non vuole aspettare la naturale scadenza per partire.

Chi punta a Gündogan?

Ancora non c'è una vera e propria trattativa per l'ex centrocampista del Borussia Dortmund. In passato ci fu un sondaggio del Barcellona e il giocatore di origine turca spera in un nuovo interessamento da parte dei blaugrana. Secondo la Bild, alla finestra, c'è però la Juventus che monitora la situazione. L'arrivo di Pogba non escluderebbe quello di Gündogan, sempre che non spari alto per quanto riguarda l'ingaggio. Al momento percepisce quasi 9 milioni netti al City (il quinto più pagato del club) e sarà impossibile per la Juve dargliene di più. Detto questo, l'obiettivo di Gündogan resta quello di trovare una squadra che gli dia continuità - ad alti livelli - anche in vista del Mondiale del Qatar.

La stagione di Gündogan

Competizione Presenze/Gol/Assist Minuti giocati Premier 27 (8 gol e 3 assist) 1854 Champions 10 (2 gol) 659 FA Cup 4 (2 gol e 1 assist) 353 League Cup 1 90 Community Shield 1 65

