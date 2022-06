scatenata in questo mese di giugno ma, del resto,l'aveva detto che i nerazzurri puntavano a chiudere il mercato già a fine mese . Le trattative più importanti sono quelle per, che arriverà a parametro zero , e quella diche l'Inter spera di riaccogliere con la formula del prestito oneroso . Ma ci sono tante altre operazioni che Marotta e Ausilio stanno conducendo sottotraccia per completare la rosa di Simone Inzaghi. Dopo l'accordo con l'Empoli per(Satriano più conguaglio ai toscani), sta per arrivare la fumata bianca anche per