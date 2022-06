Dopo il primo incontro, molto positivo , tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di, il club nerazzurro spera di chiudere entro la prossima settimana.ha fretta di sistemare il mercato entro la fine del mese, così da donare a Inzaghi una squadra già fatta e finita prima dell'inizio del ritiro. Ecco perché l'ad, e i suoi collaboratori, sono scatenati negli ultimi giorni. Non solo Dybala e Lukaku , nel mirino ci sono anche Milnekovic, Asllani e Bellanova, fermo restano la necessità del club di cedere al più presto giocatori come Alexis Sánchez e Vidal che sono fuori dal progetto, oltre che costare tanto dal punto di vista dell'ingaggio.

Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l'Inter. Io, Ausilio e Baccin, vogliamo costruire la squadra entro il mese di giugno. Questo perché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere in mente. [Marotta dalla sede dell'Inter]

Nessun commento invece su altri nomi in uscita. Ok che Bastoni resterà all'Inter , ma negli ultimi giorni si è registrato l'interessamento delpercon Campos - il nuovo ds dei parigini - avvistato a Milano per trattare. No comment da parte di Marotta.