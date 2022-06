Una trattativa impostata da settimane e, forse, definita in tutto e per tutto oggi.. Nessuna sorpresa, visto che la strada è stata tracciata ormai da settimane, ma l'incontro in sede tra la dirigenza bianconera e Rafaela Pimenta ha impostato la rotta fino alla fumata bianca con conseguente annuncio, previsto per i primi di luglio. D'altronde era stata lo stesso avvocato, ereditaria dell'impero sportivo di Mino Raiola, a confermare la fattibilità dell'operazione nei giorni scorsi:Una scelta di cuore quella del francese, che è andata ben al di là del solo contratto

Sono tanti i motivi per cui Pogba ha scelto di tornare alla Juventus, club che ha saputo valorizzarlo e formarlo come straordinario centrocampista e leader carismatico. In cima alla lista non può che esserci l'ingaggio: 8 milioni più due di bonus , il più alto della futura rosa bianconera. Una cifra importante, ma inferiore sia a quella percepita dallo United fino alla scadenza dell'attuale contratto e alla proposta avanzata dai Red Devils per un rinnovo che non aveva mai realmente convinto o stuzzicato il francese. E così Paul, per riprendere in mano la propria carriera dopo anni difficilissimi, ha scelto il bianconero sopra a tutto il resto, compresi i milioni del PSG. Perché i soldi sono importanti, ma non bastano se non ti senti davvero nel posto che chiami casa.