Milan si è ritrovato a cercare altri nomi per il centrocampo, con la necessità di trovare un nuovo puntello per sostituire Douglas Luiz dell'Aston Villa. Classe '98, brasiliano, nome molto interessante anche per l'aspetto economico, visto che il centrocampista sarà in scadenza nel 2023. Dopo aver subito il sorpasso del PSG per Renato Sanches , con i parigini che hanno detto sì a tutte le richieste del Lille, ilsi è ritrovato a cercare altri nomi per il centrocampo, con la necessità di trovare un nuovo puntello per sostituire Kessié volato a Barcellona . C'è in corso una trattativa per Traorè del Sassuolo , ma l'ultimo nome sull'agenda di Massara e Maldini è quello didell'Aston Villa. Classe '98, brasiliano, nome molto interessante anche per l'aspetto economico, visto che il centrocampista sarà in scadenza nel 2023.

A Casa Milan c'erano infatti Lodovico Spinosi e Stefano Mauri che agiranno come intermediari dell'operazione. Per ora non c'è una vera e propria trattativa, ma solo un mandato esplorativo per capire se ci si potrà muovere o meno. Quel che è certo, è che il giocatore brasiliano ha già informato l'Aston Villa di voler cambiare aria e trovare un club che giochi la Champions League.

