Altra delusione sul mercato incassata dal Milan. L'incertezza a livello societario sta costando cara ai rossoneri, che hanno subito in queste ore il sorpasso probabilmente definitivo del Newcastle per Sven Botman: come riferisce infatti Sportitalia, l'olandese si sarebbe infatti convinto ad accettare l'offerta economicamente irripetibile dei Magpies dopo aver aspettato per settimane il club rossonero. Ed è stato proprio il mancato affondo ad indispettire il giocatore che, complice anche la forte spinta del Lille, ha infine ceduto al richiamo della Premier League. Un affare complessivo da 41 milioni di euro, di cui 17 da versare subito e i restanti 24 da pagare in quattro diversi esercizi: cifre su cui il club rossonero non ha potuto (né mai voluto) spingersi.

Quella di Botman non è la prima pista su cui il Milan perde terreno in questo mercato: l'eccessivo attendismo è costato a Maldini e Massara (ancora in attesa di rinnovo di contratto) anche il vantaggio accumulato su Renato Sanches , che proprio oggi ha fatto sapere di gradire la corte del PSG. Si parla di una prima offerta da circa 10 milioni da parte dei parigini per il portoghese: non sufficienti, ma un primo affondo che i rossoneri, invece, non hanno ancora operato. Incassando, per il momento, due piccole batoste...

