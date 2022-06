La vita è imprevedibile", parola di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso non si pone più limiti dopo la vittoria in finale La stagione è andata benissimo: ai tifosi della Roma abbiamo regalato un trofeo che mancava da tantissimo, ho segnato 8 gol che a qualcuno sembrano pochi ma era folle pensare potessi farne 25-30 dopo due anni senza pallone. Alla fine il mio obiettivo era riprendere continuità e tornare a essere un calciatore". ", parola di. Il centrocampista giallorosso non si pone più limiti dopo la vittoria in finale di Conference League sotto la guida Mourinho . In un'intervista per Sportweek, Zaniolo ha parlato del suo futuro ma anche del suo passato recente: "

Ora, la sua posizione è in bilico tra Roma e una pletora di altre squadre che gli fanno la corte: "L'interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te significa che vali. E questo no, non mi distrae. Se dovessi lasciare la Roma mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham".

Su di lui non solo Milan e Newcastle, ma anche la Juventus. I bianconeri continuano a scandagliare il mercasto alla ricerca dell'erede di Dybala. Di Maria è un'opzione concreta, ma non scontata. In caso di fumata nera, il club torinese potrebbe preparare lo sforzo economico per portare Nicolò sotto La Mole.

E l'attenzione dei bianconeri non dispiace al gioiello giallorosso, che nel ruolo di successore della Joya sembra rivedersi parecchio: "Paulo è un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, io mi alleno e aspetto".

